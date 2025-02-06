Türk siyasetinde son dönemin öne çıkan partilerinden Zafer Partisi 6 Şubat Deprem Faciasını unutmadı.

Özellikle 2023 genel seçimlerinden sonra bazı polemiklere konu olsa bile

Zafer Partisi gerek sığınmacı konusuna karşı gösterdiği hassas tutum gerek PKK terör örgütü elebaşı Öcalan ile başlayan yeni İmralı Sürecine karşı yürüttüğü sert ve etkili muhalefet ile dikkatleri her geçen gün daha çok üzerine çekiyor.

Parti yeni İmralı sürecine karşı yürüttüğü aktif siyasetle diğer muhalefet partilerinden bu yönden ayrılıyor. Mehmetçik Katillerine Af Yok” mitingleri dikkat çektiği gibi bahse konu gündemle alakalı yapılan ilk kitlesel protesto olması anlamında da önemli bir yer tutuluyordu.Özellikle Genel Başkanı Ümit Özdağ‘ın tutuklanmasını takip eden süreçte daha çok ilgi çekmiş ve etki alanını genişletme imkanı yakalamıştı. Zaten tutuklama kararının ardından başta Zafer Partili gençler olmak üzere parti teşkilatları tutuklamaya karşı imza kampanyası başlatmıştı.



Zafer Partisinin öne çıkan isimlerinden eski Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ümit Özdağ’ın avukatı Sevdagül Tuncer kameraların karşısına geçti ve 6 şubat depreminin yıldönümünde iktidarı hedef aldı. İktidarı deprem süreci ve sonrasını hatırlatarak iktidarı ihmalkarlık hatta umursamazlık ile suçladı. ”Siz bu milleti hiç sevmediniz” sözleri ile yüklendi.

Sevdagül Tuncer Kimdir?

1992 yılında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Isparta Fen Lisesi’nde devam ettti ve 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Hukuk kariyerini İstanbul Barosu’nda sürdürmüş, çeşitli hukuk bürolarında yönetici avukat olarak çalışmıştı. Bunun yanı sıra, genç yaşlardan itibaren Atatürkçü Düşünce Kulübü ve Türkiye Gençlik Birliği gibi oluşumlarda yer almış, ancak zaman içinde bu yapılardan ayrılarak kendi çizgisini belirlemişti. Zafer Partisi çatısı altında hem hukuki mücadelesini sürdürmüş hem de siyasi arenada etkin bir rol üstlenmişti.