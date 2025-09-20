En Son HaberlerTürkiye

Antalya, Belek’te büyük yangın

Antalya'da bugün Alanya ve Muratpaşa'nın ardından Kundu-Belek arasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü

Antalya yangınlara teslim

Antalya’da bugün peş peşe çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Alanya ve Muratpaşa’daki yangınların ardından bu kez Kundu ile Belek arasında yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Alevlere müdahale sürerken, rüzgârın etkisiyle yangının çevreye yayılma ihtimaline karşı ekipler alarma geçti.112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarların ardından bölgedeki vatandaşlar da tedbir amacıyla güvenli alanlara yönlendirildi. Alevlerin geceyi adeta gündüze çevirdiği yangında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

