Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 17 kişi gözaltında

Belediyelere yönelik rüşvet soruşturmaları devam ederken, bu kez Antalya’da geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınırken, listede belediye yöneticileri, iş insanları ve Başkan Muhittin Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu da yer aldı.

Operasyon sabah saatlerinde başladı

Edinilen bilgilere göre, rüşvet iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 17’si yakalandı.

Gözaltında isimler dikkat çekti

Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokrasisinden yöneticiler ve bazı iş insanlarının yanı sıra Muhittin Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu’nun bulunması dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

