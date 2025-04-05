Fenerbahçe’ye PFDK’dan Ceza Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından sarı-lacivertli kulübe ve birçok isme çeşitli cezalar verdi. Açıklanan kararlara göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 292 bin 500 lira para cezası kesildi.

Kurulun açıklamasında, bazı üyelerin Mourinho’nun eylemini “saldırı” kapsamında değerlendirerek 5 maç ceza verilmesi gerektiği yönünde karşı oy kullandığı ifade edildi.

Fred’e Hakaretten 3 Maç, Mert Hakan’a 1 Maç Ceza

Disiplin kurulunun kararları yalnızca Mourinho ile sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ardından hakeme yönelik hakareti nedeniyle Fred’e 3 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilirken, Mert Hakan Yandaş da rakip futbolcuya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve aynı miktarda para cezasıyla cezalandırıldı.

Fenerbahçe Teknik Ekibine de Yaptırım Uygulandı

Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco, talimatlara aykırı hareketten 117 bin lira para cezası alırken, yardımcı antrenör Salvatore Foti 4 maç men ve 117 bin lira, antrenör Sandro Zufic ise hakeme yönelik fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 4 maç men ve 78 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kulübe Toplamda 900 Bin Lirayı Aşan Ceza

PFDK ayrıca, Fenerbahçe Kulübü’ne çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 900 bin 750 lira para cezası uygulandığını da duyurdu.

Lig Maçlarını Etkilemeyecek

Yapılan açıklamada, cezaların yalnızca Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olduğu belirtildi. Buna göre, Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş, Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor’a karşı oynanacak maçta görev alabilecek.

Galatasaray Cephesi Beklemede

Derbi sonrası disipline sevk edilen Galatasaray Kulübü ile oyuncular Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a ilişkin kararlar ise henüz açıklanmadı.

