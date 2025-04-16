Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklandı.

Fidan Gül tutuklandı

Soruşturmanın odağında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen mal alım ihaleleri yer alıyor. Söz konusu ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fidan Gül’ün, ifadesinde söz konusu iddialarla ilgili sorgulandığı öğrenildi. Savcılık dosyasında, ihale sürecinde kanuna aykırı işlem yapıldığı yönünde iddialar yer alıyor.

Soruşturmanın ilk adımı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil olmak üzere 22 kişinin gözaltına alınmasıyla atılmıştı. Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla ifade vermiş, tüm suçlamaları reddetmişti. Gözaltı işlemi sırasında, firmalarla doğrudan bir bağlantısı olmadığını, ihale sürecine müdahalesinin bulunmadığını söylemişti.

İçişleri Bakanlığı, devam eden adli süreci gerekçe göstererek Köseler’i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Bakanlık, kararın “iddiaların ciddiyeti” gözetilerek alındığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında bugüne dek tutuklananların sayısı 12’ye yükselmiş oldu. Gözaltı ve ifade işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

