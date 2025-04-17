Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet ve ihale soruşturmasında yeni dalga

İstanbul’da belediyelere yönelik rüşvet ve ihaleye fesat soruşturması büyüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı gözaltında

Yürütülen operasyon kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ile Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların, bazı ihalelere müdahale ettikleri ve çıkar sağladıkları yönünde iddialar bulunuyor.

Soruşturma dosyası, Ocak ayında başlatılan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile suç örgütü lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş’ın da yer aldığı 23 kişinin tutuklandığı kapsamlı yolsuzluk operasyonunun devamı niteliğinde.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Savcılık kaynakları, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltı kararlarının gelebileceğini bildirdi.

