Bulgaristan’da ilk imam hatip lisesi

Bulgaristan’da ülkenin ilk imam hatip lisesi olan Sofya İmam Hatip Lisesi açıldı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, törendeki konuşmasında şunları söyledi:
“Sofya’daki tahsil hayatınız boyunca kendinizi akademik anlamda en iyi şekilde geliştirin. Sadece okuldaki derslerinizle yetinmeyin. Sosyal ve kültürel yönden de kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Hobiler edinin. Dünyada olup bitenleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Türkçenizi ve diğer yabancı dillerinizi de ilerletin. Diyanet bursları ve Türkiye bursları olmak üzere Türkiye’deki cazip burs programlarından yararlanarak düzeyinize göre lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine devam etme imkanlarını da değerlendirin. Türkiye olarak biz her zaman sizlerin yanında olacağız ve sizleri destekleyeceğiz.”

