Ali Koç: 360 milyon lira iddiası tamamen asılsızdır

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, kulübe verdiği borcun bir kısmını geri aldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Fenerbahçe camiasında gündeme gelen “Ali Koç, kulübe verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı” iddiasına, kulübün eski başkanı Ali Koç’tan yanıt geldi. Koç, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ali Koç’un açıklaması şöyle:

“Şahsım hakkında basında yer alan “Fenerbahçe’ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı” başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Y. Koç”

