Kemal Kılıçdaroğlu davasında görevsizlik kararı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 14 Haziran 2017’de Enis Berberoğlu’na verilen 25 yıl hapis cezası kararına yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Duruşmada hazır bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Beyza Köroğlu, “Görevsizlik ve yetkisizlik konusundaki talebimiz devam etmektedir. Usulü işlemler bittikten sonra sanığın savunmasının alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında, Kılıçdaroğlu’nun suç tarihi olan 2017’de milletvekili olduğunu hatırlatarak yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi’nin takdirinde olduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu için talep edilen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde milletvekili seçilmemesi nedeniyle yasama dokunulmazlığının bulunmadığı aktarıldı. İddianamede, Kılıçdaroğlu’nun zincirleme şekilde “kurul halinde çalışan kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme, usul hükümleri gereği Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderim yapılamayacağını belirterek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmesine karar verdi.

