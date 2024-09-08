Batı Şeria-Ürdün sınır kapısında üç İsrailli vurularak öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir silahlı saldırganın Ürdün tarafından Allenby Köprüsü geçişine bir kamyonla yaklaştığını, ardından kamyondan inerek ateş açtığını bildirdi.

Güvenlik güçlerinin silahlı saldırganı “etkisiz hale getirdiği” ve İsrail ordusunun kamyonu patlayıcı madde belirtileri açısından kontrol ettiği bildirildi.

Ürdün, Ürdün araçlarının Batı Şeria’ya giren malları boşalttığı İsrail kontrolündeki bir bölgede meydana gelen olayı araştırdığını söylüyor. Sınır noktası artık her iki taraftan da kapatıldı.

Üç İsrailli güvenlik görevlisiydi

İsrailli bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ordu veya polise bağlı olmayan güvenlik görevlileri olduğunu söyledi.

Görüntülerde saldırganın terminale doğru yürüdüğü ve silahıyla üç el ateş ettikten sonra vurularak öldürüldüğü görülüyor.

Reuters’a konuşan Ürdünlü bir sınır yetkilisi, boşaltma bölgesindeki en az iki düzine Ürdünlü kamyon şoförünün İsrail ordusu tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi.

İsrail Havaalanları Otoritesi, olayın ardından İsrail’in Ürdün’le olan tüm kara geçişlerinin kapatıldığını bildirdi.

Kral Hüseyin Köprüsü olarak da bilinen Allenby Köprüsü geçişi, Amman ile Kudüs arasında yaklaşık olarak yarı yolda yer alır ve Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek resmi geçiş noktasıdır. Ayrıca, İsrail’den geçmeyen Batı Şeria’ya tek giriş noktasıdır.

Ürdün ve İsrail arasında güvenlik, ticaret ve diplomatik ilişkiler sürüyor. Ancak Ürdün, İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemlerini eleştiriyor.

Ürdün’den her gün onlarca kamyon Batı Şeria ve İsrail pazarlarına mal tedarik ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının başında yaptığı konuşmada, bunun “zor bir gün” olduğunu belirterek, mağdurların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

“İğrenç bir terörist Allenby Köprüsü’nde üç vatandaşımızı soğukkanlılıkla katletti.” diye ekledi.

Hamas yetkilileri saldırıyı üstlenmedi ancak bunun Gazze’deki savaşa “doğal bir tepki” olduğunu söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırı ve ardından Gazze’de başlayan savaştan bu yana Batı Şeria’daki şiddet olaylarında 600’den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, aynı dönemde Batı Şeria’daki şiddet olaylarında en az 18 İsrailli öldürüldü. Bu rakamlara 11 Ağustos’tan bu yana yaşanan ölümler dahil değil.

Geçtiğimiz hafta İsrail güçleri, Batı Şeria’daki bir bölge olan Cenin şehrinden ve mülteci kampından dokuz günlük büyük bir operasyonun ardından çekildi. Bölge militanların kalesi ve yaklaşık 60.000 kişilik bir sivil nüfusa sahip.

İsrail, Batı Şeria’da ve İsrail’de Filistinlilerin İsraillilere yönelik ölümcül saldırılarını durdurmaya çalıştığını ve terörizme karşı harekete geçtiğini söylüyor.

Yemen’deki İran destekli Husiler, ABD’ye ait bir SİHA’yı düşürdüklerini açıkladı.

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