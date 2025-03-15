Ekrem İmamoğlu: “23 Mart’ta Hep Birlikte Görev Başına”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçim öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da partililerle bir araya geldi. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen buluşmada konuşan İmamoğlu, birlik, demokrasi ve sosyal adalet vurgusu yaptı.

Ekrem İmamoğlu: Milli iradenin başkentindeyiz

Konuşmasında Ankara’nın tarihi önemine değinen Ekrem İmamoğlu, “Burası milli iradenin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti ve ebedi istirahatgahı. Ankara’da olmak, milletin ve Atatürk’ün huzurunda olmak demektir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) önemini vurgulayan İmamoğlu, “Biz, millet Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni belirlesin, başbakanlar, bakanlar Meclis’in içinden çıksın, Meclis’e hesap versin istiyoruz. Meclis hükümeti en etkili şekilde denetlesin istiyoruz. Çünkü Meclis, milli iradenin en güçlü, en kapsayıcı temsilcisidir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı vaatlerini sıraladı

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi halinde hayata geçireceği politikalar hakkında da konuşan İmamoğlu, özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet vurgusu yaptı.

“Seçim kazandığımız sabah, milletçe birliğimizi ve geleceğimizi kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kimsenin kökenine, inancına, cinsiyetine veya yaşam tarzına bakmadan insanı insan olduğu için seveceğiz. Bu toprakların bize öğrettiği terbiyeyle hareket edeceğiz.” dedi.

Halkçı, sosyal adaletli ve güçlü bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten İmamoğlu, ekonomik adaletsizlikleri gidermek için de çalışmalar yapacaklarını söyledi:

“Hiç kimsenin piyasanın acımasız şartları altında mahkum olmamasını sağlayacağız. Barınma, beslenme, eğitim ve sağlık gibi temel hakları insanca yaşam koşullarıyla garanti altına alacağız. Üretenler ve istihdam yaratanlar için en sağlıklı yatırım ve ticaret ortamını oluşturacağız.”

“Başaracağız!”

Konuşmasının sonunda CHP ve Türkiye için kazanacaklarını belirten İmamoğlu, şu sözleriyle partililere seslendi:

“Başaracağız. Öyle de başaracağız, böyle de başaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi başaracak, Türkiye başaracak, hep birlikte olacağız. Kurtuluş yok tek başına, 23 Mart’ta hep birlikte görev başına. Güler yüzümüze, temiz kalplerimize yenilecekler.”

İmamoğlu’nun açıklamaları, CHP tabanında büyük bir heyecan yaratırken, 23 Mart’taki ön seçim süreci yakından takip ediliyor.

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