Eski belediye başkanı Şükrü Genç tutuklandı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ve dün düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç polise teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla aşırı sol silahlı terör örgütünün fonlandığı tespit edilmişti.

DHKP/C’ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin 33’ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa’da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

Adresinde bulunamayan bulunamayan CHP’li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in il dışında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında “firari” durumda gözüken Genç’in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.

CHP’li Ataşehir, Maltepe, Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında CHP’li eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Terör örgütü DHKP/C’ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, Kazova Tekstil firmasına verilen kazak ihalesi evrakında imzası bulunduğu, ihaleye çıkılmadan önce firmaya ihalenin verildiği yönünde tespitler olduğu, ihale neticesinde usulsüz elde edilen gelirin örgüte aktarıldığı, Genç’in “terör örgütünü finanse etmek” suçunu işlediği belirtildi.

CHP’Lİ BELEDİYELERDEN TERÖRE FİNANSMAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B’nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

DHKP/C ÜYELERİ ŞİRKETE ELE GEÇİRDİ

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C’ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.

Terör örgütü DHKP/C’nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil’de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi’nde 3, Maltepe Belediyesi’nde 5, Sarıyer Belediyesi’nde 8 ve Şişli Belediyesi’nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul’daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 zanlı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir’in de bulunduğu, 13 şüphelinin halen belediyelerde aktif görevde olduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında, 2’sinin ise cezaevinde olduğu belirlenmişti.

TERÖRİSTLERE AKTARILAN PARA 22 MİLYON 870 BİN LİRA

Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C’ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu belirlenmişti.

