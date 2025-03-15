Antalya’da Mezarlıkta Oyun Oynayan 2 Kadına Adli İşlem

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı Mezarlığı’nda, yabancı uyruklu E.S. ve K.Y. isimli iki kadın, mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil kağıdı oynadı ve kola içti. O anları görüntüleyip sosyal medyada paylaşan kadınlar, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Mezarlıktaki güvenlik görevlileri, kadınları fark ederek alanın dışına çıkardı. Ancak görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte olay büyüdü ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kadınlar 5 Gün Önce Ülkeden Ayrıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda, görüntüdeki şahısların E.S. ve K.Y. olduğu tespit edildi. Kadınların 10 Mart 2025 tarihinde yurt dışına çıktıkları belirlendi.

Emniyet birimleri, iki kadın hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*”14.03.2025 tarihinde, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; Antalya’daki bir mezarlıkta 2 şahsın iskambil oynadığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı mezarlığında gerçekleştirildiği belirlenmiş, şahısların 10.03.2025 Pazartesi günü ülkemizden ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edilmiş, ayrıca şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereği; ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan adli işlem başlatılmıştır.”*

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şahısların Türkiye’ye geri dönmesi durumunda haklarında yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

