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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerine destek verdiğini belirtti.

NationalTurk FR12/05/2025
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerine destek verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerine destek verdiğini belirtti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, “Rusya ve Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeniden başlaması iradesini son derece önemli bulduğunu, Türkiye’nin sürecin her safhasında gerekli desteği vermeye hazır olduğunu” ifade etti.

Barış sürecine ilişkin mesajlarını sürdüren Erdoğan, “Barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını” belirtti.

Ayrıca Erdoğan, “kapsamlı bir ateşkesin barış müzakerelerinin başlaması için gerekli ortamı sağlayacağını, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini” vurguladı.

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NationalTurk FR12/05/2025
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