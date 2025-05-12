Erdoğan: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından millete hitap etti. Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” vizyonuna dikkat çeken Erdoğan, yıllardır süren mücadelede önemli bir dönemeç aşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak’la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.”

Barış, kardeşlik ve istikrar vurgusu yapan Erdoğan, “Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye’yiz ve biz, birlikte güçlüyüz.” diyerek birlik çağrısı yaptı.

“Neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır” diyen Erdoğan, yeni dönemin dikkat, sabır ve sorumlulukla yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı olarak bu süreçte kararlılıkla hareket ettiklerini vurguladı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah, terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız.”

Bu sözleriyle sürecin hem insani hem tarihi boyutuna işaret eden Erdoğan, “Türkiye’nin artık terörün gölgesinden arınmış şekilde ortak bir geleceğe yürüdüğünü” ifade etti.