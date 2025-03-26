Yine Yeniden İstanbul CHP’de Kaldı: Nuri Aslan İBB Meclis Başkan Vekili Seçildi

İstanbul CHP‘de Kaldı. CHP İstanbul, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Başkan Vekilliği görevini yeniden kazandı. CHP’nin adayı Nuri Aslan, üçüncü turda 177 oy alarak Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

Ekrem İmamoğlu Görevden Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın iptal edilmesinin hemen ertesi günü, 19 Mart’ta gözaltına alındı.

23 Mart’ta hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklandı. Aynı gün yapılan CHP ön seçiminde yaklaşık 15 milyon oy alarak cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Bakanlık, İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaların “kamu görevi yürütmesini engelleyecek ağırlıkta” olduğu gerekçesiyle 24 Mart’ta resmi yazı ile İBB Başkanlığı görevine son verildiğini duyurdu. Gelişme sonrası CHP İstanbul İl Örgütü ve belediye meclis grubu kararı hukuksuz bularak tepki gösterdi. İstanbul’da geniş çaplı protestolar başladı.

Meclis Oturumunu CHP’li Gökhan Gümüşdağ Yönetti

15 Nisan Pazartesi günü yapılan İBB Meclisi olağanüstü oturumuna, CHP’li 2. Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. Gümüşdağ’ın yönettiği oturumda, İBB Meclis 1. Başkan Vekilliği için üç tur oylama yapıldı. CHP Grubu’nun adayı Nuri Aslan ile AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul yarıştı.

İlk turda Aslan 173, Okul 123 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanamayınca ikinci tura geçildi. Bu turda Aslan 177, Okul 125 oy aldı. Yine yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda salt çoğunluk esas alındı ve CHP’li Nuri Aslan 177 oyla seçimi kazandı.

Mecliste Sandalye Dağılımı

İBB Meclisi’nde toplam 314 üye bulunuyor. Güncel dağılım şöyle:

• CHP: 185

• AK Parti: 120

• MHP: 7

• BBP: 2

Ancak tutuklamalar ve uzaklaştırma kararları nedeniyle CHP İstanbul Grubu’nun meclisteki fiili üye sayısı 173’e düştü. Buna rağmen CHP Grubu’nun tam katılım göstermesi, seçimi kazanmasında belirleyici oldu.

Nuri Aslan Kimdir?

1969 Sivas doğumlu olan Nuri Aslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği mezunu. Özel sektörde uzun yıllar yöneticilik yapan Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlendi.

2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yapan Aslan, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclisi üyeliğine seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibarıyla İBB Meclis 1. Başkan Vekili olarak görevine başladı.