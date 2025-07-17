Antalya Arkeoloji Müzesi’ne Dokunmayın!

Aralarında Hatay, Adıyaman, Kütahya ve Afrodisias gibi müzelerinde bulunduğu kimi restorasyon kimi yeni müze yapımı gerekçesiyle kapatılan 35 müzenin arasına 1964 yılında proje yarışması yapılarak inşa edilen, 1972 yılında ise hizmet vermeye başlayan Antalya Arkeoloji Müzesi’ni de kattılar.

6 Şubat 2023 Depreminin vurduğu kentlerdeki müzelerin akıbetini merak edip endişe duyarken, yıkılacağını öğrendiğimden beri son 2 yıldır aynı endişeyi Antalya Arkeoloji Müzesi içinde duyuyordum.

Endişem artık üzüntüye dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden sonra en önemli arkeoloji müzesi olan Antalya Arkeoloji Müzesi’ni 16 Temmuz 2025’te kapattı.

Kültür ve Turizmi Bakanlığı Antalya Müzesi’nin kapatılma nedeni, depreme dayanıksız olduğu ve yeni müze yapmak gerekçesiyle yıkılacağını açıklıyor.

Müzenin yıkılacağını açıklayan yetkililere göre yeni müzenin maliyeti 2,5 milyar TL.

1964’te müze projesinin kazanan ekipten olan mimar Doğan Tekeli ise 100 milyon TL ile müzenin güçlendirilmesinin mümkün olduğunu söylüyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, arkeologlar, sanat tarihçileri, turist rehberleri ve kültürel, arkeolojik bilince sahip halk müzenin korunmasını ve mimar Doğan Tekeli’nin güçlendirme önerisini destekliyor.

Antalya Müzesi Türkiye’de Roma dönemi heykel koleksiyonu ile hakikaten sadece Türkiye’de değil Dünyada da en önemli müzelerden biridir, özelikle Perge Antik Kentinde bulunan heykeller ile Avrupa’da en iyi müze ödülü almış müzelerden biridir.

Roma imparatorlarından, Romalı elitlere, mitolojik Greko-Romen tanrılar , tanrıçalar ve diğer mitolojik figürler ile adeta Olimpos’ta veya Roma İmparatorluk Sarayında bir balo salonu gibi olan müze ziyaretçiyi ilk adımdan itibaren antik çağa götürüyor, o duyguyu nereye baksa yaşatıyor.

Mimarisinin yapıldığı dönemi temsil etmesi açısından mutlaka korunması gerekir ve bu konuda söz mimarlarındır ve mimarlar bina korunmalı diyor.

Antalya Arkeoloji Müzesi’nin arazisi şehrin tam merkezinde ve ranta kurban gitmemeli.

Müze yetersiz ise arazisine ilave yapmak mümkündür ve çözüm bu olmalıdır.

Antalya Arkeoloji Müzesi’ni yıkma ve kapatma kararından vazgeçilmelidir.

Antalya turizmin başkentidir ve turizmin başkentinin müzesine dokunmayın!

Metin Yılmaz – NationalTurk