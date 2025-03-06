İsrail Türkiye hamlesi kapsamında IDF, X platformunda Türkçe bir hesap açarak resmi duyurular yapmaya başladı. IDF, sosyal medyada İngilizce, Arapça, Fransızca ve İspanyolca gibi birçok dilde hesaplara sahipken, Türkçe hesap bugüne kadar açılmamıştı. Ancak, Rusça gibi bazı dillerdeki hesapların artık aktif olmadığı biliniyor.

Türkçe Video ile Duyuruldu

IDF’nin yeni açılan Türkçe X hesabında şu ana kadar yalnızca Sözcü Binbaşı Arye Shalicar’ın yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda Shalicar, İsrail ordusu hakkında güvenilir ve anlık bilgi paylaşımı yapılacağını belirtti.

IDF, bu hesabın “güvenilir ve anlık güncellemeler” sağlamak için kullanılacağını duyurdu. Videoda konuşan Shalicar’ın, İsrail’in eski Avrupa masası komutanı olduğu öğrenildi.

Shalicar’ın Geçmişi Tartışma Yarattı

IDF’nin yeni Türkçe hesabının sözcüsü olarak görülen Arye Shalicar’ın geçmişi, dikkat çeken bir diğer konu oldu. Times of Israel’in haberine göre, Almanya’da büyüyen Shalicar’ın gençlik yıllarında suç çetelerine karıştığı iddia ediliyor.

Haberde, Shalicar’ın “Berlin Crime” isimli bir çetenin kurucusu olduğu ve geçmişte yasadışı faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. Shalicar’ın, yaşadığı ortamda eğitimin hoş karşılanmadığını ve bu nedenle çete arkadaşlarından gizlice eğitim aldığı ifade edildi.

İsrail Türkiye Hamlesi ve Bölgedeki Gelişmeler

İsrail Türkiye hamlesi, Orta Doğu’daki dengeler açısından önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor. Özellikle İsrail’in, Suriye’de Esad rejiminin zayıflaması sonrası Türkiye’nin bölgedeki etkisini daha fazla dikkate aldığı düşünülüyor.

IDF’nin Türkçe X hesabı açması, İsrail’in Türkiye’ye yönelik bilgi akışını artırma ve kamuoyunu doğrudan etkileme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde, IDF’nin Türkçe paylaşım stratejisinin nasıl şekilleneceği ve bu hamlenin Türkiye-İsrail ilişkilerine nasıl yansıyacağı merak konusu olmaya devam ediyor.