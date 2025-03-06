Merkez Bankası’ndan 250 Baz Puanlık Faiz İndirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), beklentilere paralel bir kararla politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50 seviyesine indirdi. TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyonun şubat ayında gerilediği ve yurt içi talebin dengeli bir şekilde seyrettiği vurgulandı.

TCMB’nin duyurusunda, enflasyonun ana eğiliminde iyileşme gözlendiği ancak fiyatlama davranışlarında hala risk unsurlarının bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme yoluyla dezenflasyon sürecini desteklemektedir” ifadelerine yer verildi.

Maliye Politikası ve Parasal Sıkılaşma Devam Ediyor

Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini duyurdu. Politika faizine yönelik adımların enflasyon görünümü ve ekonomik veriler doğrultusunda şekilleneceği belirtilirken, enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda gerekli para politikası araçlarının devreye sokulacağı vurgulandı.

Ayrıca, kredi büyümesi ve finansal istikrara yönelik alınan ek önlemlerin sürdürüleceği, likidite koşullarının yakından izleneceği ve gerekli durumlarda ilave makroihtiyati adımların devreye alınacağı ifade edildi.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki süreçte de veri odaklı ve şeffaf bir para politikası izleyeceği belirtilirken, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nin beş iş günü içinde yayımlanacağı duyuruldu.



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