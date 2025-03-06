Devlet Bahçeli Sahalara Dönüyor

Devlet Bahçeli sağlık sorunlarının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor. MHP Genel Başkanı geçirdiği sağlık sürecinin ardından MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 21. dönem açılışına katılarak siyasi sahalara geri dönecek. MHP Siyaset ve Liderlik Okulu, 11 hafta sürecek eğitim programıyla Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 40 öğrenciye eğitim verecek.

Devlet Bahçeli Sağlık Sonrası İlk Kez Sahada Olacak

MHP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bahçeli sağlık sürecinin ardından ilk kez resmî bir etkinlikte yer alacak. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon nedeniyle başarılı bir operasyon geçiren Bahçeli, doktorlarının onayıyla MHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek Siyaset ve Liderlik Okulu açılışına bizzat katılacak.

Bu etkinlik, Bahçeli’nin sağlık sorunları sonrası kamuoyu önündeki ilk resmi faaliyeti olacak ve aynı zamanda MHP’nin siyasi eğitim programına verdiği önemi gösterecek.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Başvuruları 16 Mart’ta Sona Eriyor

MHP’nin genç siyasetçileri yetiştirmek amacıyla düzenlediği Siyaset ve Liderlik Okulu, Devlet Bahçeli sağlık sorunları sonrası tekrar sahneye dönerken, eğitim programına 40 kişi seçilecek. Başvurular 12 Şubat – 16 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Mülakatlar 24-25-26 Mart 2025 tarihlerinde MHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve eğitime kabul edilen adaylar MHP lideri Bahçeli’nin katılımıyla düzenlenecek açılış töreninde programa başlayacak.

MHP kaynakları, Bahçeli’nin sağlık durumunun stabil olduğunu ve parti programlarına aşamalı olarak dönüş yapacağını belirtti. Bahçeli’nin bu etkinlikle birlikte, önümüzdeki aylarda siyasi sahadaki temposunu artırması bekleniyor