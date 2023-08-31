Lewis Hamilton Kararını Verdi

Lewis Hamilton’ın Mercedes’teki geleceği netleşti. Hamilton Alman takımıyla olan sözleşmesini uzatıyor.

Formula 1’in rekortmen dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes ile olan sözleşmesini 2025 sonuna kadar uzattı. Silver Arrows’un Perşembe günü Monza’daki İtalya Grand Prix’sinden önce duyurduğu gibi, İngiliz takım arkadaşı George Russell da iki yıl daha Mercedes’te kalacak.

6 kez dünya şampiyonu olan Hamilton, “Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz, zorluklar ne kadar büyük olursa olsun savaşmaya devam ediyoruz ve tekrar kazanacağız. Beni hem pistte hem de pist dışında destekleyen takıma minnettarım” dedi.

Uzun vadeli bir sözleşme isteyen 38 yaşındaki Hamilton, yeni sözleşmeyle birlikte 2025 sezonunun sonuna kadar F1’de yer alacak.

Lewis Hamilton Mercedes kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Her gün en iyi olmanın hayalini kuruyoruz ve geçtiğimiz on yılı hep birlikte bu hedefe ulaşmaya adadık.

Zirvede olmak bir gecede ya da kısa bir süre içinde gerçekleşmez; bağlılık, sıkı çalışma ve özveri gerektirir. Bu inanılmaz ekiple tarih kitaplarına girmeyi başarmak bizim için bir onurdur.

Kazanmak için hiç bu kadar aç olmamıştık. Her başarıdan olduğu kadar her başarısızlıktan da dersler çıkardık.

Hayallerimizin peşinden gitmeye devam ediyoruz, zorluklar ne olursa olsun savaşmaya devam ediyoruz ve yine kazanacağız.

Beni hem pistte hem de pist dışında destekleyen ekibime minnettarım. Hikayemiz henüz bitmedi, birlikte daha fazlasını başarmaya kararlıyız ve bunu başarana kadar da durmayacağız.”

Mercedes şu anda Red Bull’un gölgesinde

Hamilton, Formula 1 kariyerine 2007 yılında başladı ve 2013 sezonunda McLaren’den Mercedes’e geçti.

Şu ana kadar 103 yarış kazandı ve 104 pole pozisyonunu elde etti. Eski sektör lideri Mercedes şu anda Red Bull’un ve çifte dünya şampiyonu Max Verstappen’in gölgesinde sürüş yapıyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise imza ile ilgili şunları söyledi:

“Lewis’le olan ortaklığımız, spor tarihindeki en başarılı ortaklıklardan biri. Birlikte devam etmemiz her zaman yalnızca bir formaliteydi ve bunu kamuoyu önünde kabul etmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Onun bir yarış pilotu olarak nitelikleri, performansıyla kanıtlanıyor.

Olağanüstü bir performans geçmişi var, birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca o, takımımızın bir direği ve lideri haline geldi. Yeniden dünya şampiyonası için mücadele etmeye odaklanırken bu liderlik nitelikleri hayati önem taşıyor.”

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