Kadıköy Belediye Başkanı Meydan Okudu: Kimse Karışamaz

Kadıköy Belediyesi’nin Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kadıköy Postası’nın haberine göre “Burası Kadıköy” diyen Odabaşı “Burada kimsenin yediğine, giydiğine, içtiğine, yaşam şekline karışmayız. Burası başta gençlerin olmak üzere, bütün İstanbulluların kaçtığı bir özgürlük mekânı. Tekrar hatırlatalım; burası Kadıköy. Burası özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, dostluğun başkenti. Burada kimse kimseyi ötekileştirmez, burada kimse kimseyi ayrıştırmaz. Burada herkes eşittir” diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi 20 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kalamış Atatürk Parkı ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda konser düzenledi.

Erol Evgin ve Evrencan Gündüz konserleriyle Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken Kalamış Atatürk Parkı’ndaki Erol Evgin konserinden önce bir konuşma yapan Şerdil Dara Odabaşı “Emperyalizme tarihindeki ilk mağlubiyetinin yaşatıldığı 30 Ağustos sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, bütün dünya halkları için tarihi bir öneme sahiptir” diyerek konuşmasına başladı.

Daha sonra içki yasağı tartışmalarına değinen Odabaşı şöyle devam etti:

“Burası Kadıköy. Burada kimsenin yediğine, giydiğine, içtiğine, yaşam şekline karışmayız. Burası başta gençlerin olmak üzere, bütün İstanbulluların kaçtığı bir özgürlük mekanı. Tekrar hatırlatalım; burası Kadıköy. Burası özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, dostluğun başkenti.

Burada kimse kimseyi ötekileştirmez, burada kimse kimseyi ayrıştırmaz. Burada herkes eşittir.

Hiç kimse Kadıköy’e gelenlerin yaşam tarzına karışamaz. Kimse Kadıköy’e gelenlerin ne yediğine, ne içtiğine, nasıl davrandığına karışamaz. Her türlü yasaklara, baskılara, kısıtlamalara rağmen Cumhuriyet’in, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve elbette sanatın tarafında olmaya devam edeceğiz. Yaşasın sanat, yaşasın özgürlük, yaşasın Kadıköy, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Kadıköy’de açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

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