Formula 1’de Zorunlu Kış Tatili Tartışılıyor

F1 yönetmeliklerine göre yaz mevsiminde tüm takımlar 2 hafta boyunca personeli izne çıkartmak zorunda. Kış tatili zorunlu olmasa da tüm takımlar Noel tatili ve kış arasında çalışanlarını izne çıkarıyor.

Yönetmeliklerde ise takımların kış arasında kepenk kapatması zorunlu tutulmuş değil; ancak takımların sportif direktörler tarafından temsil edildiği F1 Sportif Danışma Komitesi’nin son toplantılarında bunun bir zorunluluk haline getirilmesine yönelik öneriler ortaya atılmış vaziyette.

Öneriye göre tüm takımlar faaliyetlerini durdurarak personelin izinli sayılması için süre koymalı.

Autosport/Motorsport.com kaynaklarına konu hakkındaki tartışmalarda henüz ilerleme yok ve bazı takımlar öneriye sıcak bakmıyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, olumlu bir adım olacağını düşündüğü bu öneriye sıcak bakan isimlerden biri. Wolff, “Birçok takım patronu, Noel’de başlayıp yeni yıla girerken iki hafta süreyle kepenk kapatmamızı istiyor, tıpkı yaz arasında yaptığımız gibi. Açıkçası bu öneri halen tartışmaya açık, ancak personelin refahı açısından baktığımızda tüm göstergeler olumlu.” diye konuştu.

2022 sezonu, 20 Kasım’daki Abu Dhabi GP’si ile sona erecek.

F1 2023 sezonu ise 5 Mart gibi erken bir tarihte başlayacak.

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