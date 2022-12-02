Formula 1 2023 Takvimi: Çin Yine Çıkarıldı

Formula 1, 2023 sezonu için yarış takviminde değişiklik yapıyor. Bugün yapılan açıklamaya göre Çin Grand Prix’si 2023’te de yapılmayacak.

Şangay’daki Formula 1 yarışı, takvimin açıklanmasından bu yana büyük bir soru işareti oldu. Çünkü Pekin hükümetinin, küçük enfeksiyon kaynakları için bile katı sokağa çıkma yasakları öngören ve karantina için herhangi bir istisna sağlamayan katı korona karşıtı politikası, bir Formula 1 GP’nin uzun vadeli planlanmasını zorlaştırdı.

Formula 1 2023 takvimi: Çin’in yerini hangi GP alacak?

2019’da son kez düzenlenen Grand Prix’in iptalinin an meselesi olduğuna dair haberler haftalardır artıyordu. Formula 1, bir basın açıklamasıyla, iptalin organizatör ve sorumlu makamlarla yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştiğini duyurdu.

Bu, 2023 Formula 1 takviminde 2 Nisan’daki Avustralya Grand Prix’si ile 30 Nisan’da yapılması planlanan Azerbaycan GP arasında dört haftalık bir boşluk bırakıyor. Bu boşluğun nasıl doldurulacağı henüz bilinmiyor. Son haftalarda basında çıkan çeşitli haberlere göre, Bakü’deki F1 yarışının da ertelenmesi söz konusu.

Ancak bu boşluk yedek yarışlarla da doldurulabilir. Uzun bir süre, değiştirmeden silme en olası seçenek olarak kabul edildi. Ancak Formula 1, iptal sürecinde Şanghay’daki Grand Prix’e alternatifleri inceleyeceğini duyurdu. Açıklamada, “Formula 1 şu anda 2023 takvimindeki yerini değiştirmek için alternatif seçenekleri değerlendiriyor ve zamanı geldiğinde bu konuda bir güncelleme yapacak.” denildi. Olası bir değişikliğin ne zaman duyurulacağı henüz belli değil. Ancak, bu yılın sonundan önce bir duyuru yapılması pek olası görünmüyor.

F1 2023, kayıt takvimi bozulmadan kaldı

Çin’in iptal edilmesine rağmen, 2023 Formula 1 sezonunda birinci sınıfta her zamankinden daha fazla yarış planlanıyor. Şehir pistinin Las Vegas şehir merkezindeki lansmanı ve Katar’daki Losail Uluslararası Pisti’ndeki geri dönüşüyle, gündemde en az 23 Grand Prix var.

Çin Grand Prix’si 2020 ve 2021’de korona salgınının kurbanı olmuştu. 5.451 kilometrelik Shanghai International Circuit 2019’daki son yarışta Lewis Hamilton, o zamanki Mercedes takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın önünde galip geldi. Çin, 2004’ten beri birinci sınıf takvimde yer alıyor ve o zamandan beri Doğu Asya kıyı kentinin banliyölerinde bulunan pistin düzeni değişmeden kaldı.

Formula 1’de Zorunlu Kış Tatili Tartışılıyor

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