SpaceX, mahsur kalan astronotları 2025’te getirecek

NASA, astronotlar Sunita Williams ve Barry Wilmore’un Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) seyahat ettiği Boeing Starliner uzay aracının Dünya’ya “mürettebatsız” döneceğini açıkladı.

İkili, 5 Haziran’da sekiz günlük bir görev için yola çıktı ancak şimdi yörüngede yaklaşık sekiz ay geçirecek.

Starliner, yakıtı itme sistemine iten helyum sızıntıları da dahil olmak üzere ISS’ye giderken sorunlar yaşadı. Ayrıca birkaç itici düzgün çalışmıyordu.

Boeing ve SpaceX, NASA tarafından astronotlarına ticari uzay uçuşları sağlamak için milyar dolarlık sözleşmelerle ödüllendirildi. Boeing’in değeri 4,2 milyar dolar (3,18 milyar sterlin) iken, milyarder Elon Musk tarafından kurulan SpaceX 2,6 milyar dolar aldı.

SpaceX, bazı ticari görevler de gerçekleştirdi

SpaceX, NASA için bugüne kadar dokuz mürettebatlı uçuşun yanı sıra bazı ticari görevler de gerçekleştirdi; ancak bu, Boeing’in mürettebatlı bir görevdeki ilk girişimiydi.

Boeing ve NASA’daki mühendisler, Starliner uzay aracının teknik sorunlarını anlamaya çalışarak aylarca uğraştılar.

Hem uzayda hem de Dünya’da testler yürütüyor ve veri topluyorlardı. Umutları, sorunların kökenini tespit etmek ve astronotları Starliner’da güvenli bir şekilde evlerine döndürmenin bir yolunu bulmaktı.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Boeing’in uzay aracında hangi iyileştirmelerin yapılması gerektiğini anlamak için NASA ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

“Uzay uçuşu, en güvenli ve en rutin haliyle bile bir risktir ve bir test uçuşu, doğası gereği ne güvenlidir ne de rutindir” dedi.

“Temel değerimiz güvenliktir ve bu bizim yol göstericimizdir.”

İkilinin ISS’deki kalış süresinin Şubat 2025’e kadar uzatılmasına ve SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla geri dönmelerine karar verildi.

Ekstra zaman, SpaceX’in bir sonraki aracını fırlatmasına olanak tanıyor ve kalkışın Eylül ayı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.

Gemide dört astronot olması gerekiyordu, ancak bunun yerine uzay istasyonuna iki kişiyle gidecek. Bu, Wilmore ve Williams’ın, önümüzdeki Şubat ayında planlanan görevin sonunda Dünya’ya dönmek üzere araçta onlara katılmaları için yer bırakıyor.

NASA, her iki astronotun daha önce uzayda iki kez uzun süreli kaldığını ve test uçuşunun, istasyonda planlanandan daha uzun süre kalmak da dahil olmak üzere risklerini anladıklarını belirtti.

Kuruluş, 61 yaşındaki Wilmore ile 58 yaşındaki Williams’ın, ikisinin de dönüş planlarını “tamamen” desteklediğini ve önümüzdeki birkaç ayı bilimsel çalışmalar yaparak, uzay bakımı yaparak ve muhtemelen bazı “uzay yürüyüşleri” yaparak geçireceklerini söyledi.

Boeing’in Starliner’ı, uzay aracının geliştirilmesindeki aksaklıklar nedeniyle zaten birkaç yıldır gecikmişti. Daha önceki mürettebatsız uçuşlarda da teknik sorunlar yaşanmıştı.

Boeing, yaptığı açıklamada, “mürettebatın ve uzay aracının güvenliğine odaklanmaya devam ettiklerini” söyledi.

“NASA’nın belirlediği görevi yerine getiriyoruz ve mürettebatsız, güvenli ve başarılı bir dönüş için hazırlık yapıyoruz” denildi.



NASA, Ay’a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün yapılacak test uçuşunun, taşıyıcı roketin motor tankında yaşanan sorun nedeniyle son anda ertelendiğini açıkladı.

Kadıköy Postası öneriyor: Küresel Isınma 10 Bin Pengueni Öldürdü