İstanbul’da özel halk otobüsü krizinde uzlaşma sağlandı

İstanbul’da milyonlarca vatandaşı etkileyen toplu taşıma krizinde sona gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatan özel halk otobüsü şoförleri arasında uzlaşma sağlandı. Alınan kararla birlikte otobüsler yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Halk otobüslerinde grev sona erdi

Yaklaşık dört aydır maaş alamadıklarını belirten özel halk otobüsü şoförlerinin başlattığı grev, kent genelinde ulaşımı ciddi şekilde sekteye uğratmıştı. İBB yetkilileriyle şoför temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar, ödeme ve çalışma koşulları konusunda anlaşmaya vardı.

Toplu ulaşım normale dönüyor

Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, otobüslerin yeniden güzergâhlara çıkacağı ve İstanbul genelinde ulaşımın kademeli olarak normale döneceği belirtildi. Seferlerin başlama saatine ilişkin detayların ise İETT tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

İBB: Bir daha tekrarlanmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, benzer bir sürecin yeniden yaşanmaması için denetimlerin artırılacağı ve ödeme sistemlerinde yeni düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

Vatandaş rahat nefes aldı

Sabah saatlerinde duraklarda uzun kuyruklar oluşmasına neden olan grevin sona ermesi, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle işe ve okula ulaşmakta zorlanan İstanbullular, yeniden ulaşım araçlarına kavuşmanın rahatlığını yaşadı.