Ufuk Özkan Organ Nakli mi Bekliyor? Oyuncudan Açıklama Geldi

Oyuncu Ufuk Özkan organ nakli yapılmaması durumunda 1 yıl ömrü kaldığı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.

Özkan, sağlığıyla ilgili çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada bir süredir karaciğer problemleri yaşadığını doğrulayarak “Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

‘Geniş Aile’ dizisinde canlandırdığı ‘Cevahir’ karakteriyle geniş kesimlerin sevgisini kazanan oyuncu Ufuk Özkan, siroz olduğu ve ‘organ nakli olması gerektiği’ ile ilgili yapılan haberler üzerine Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Ufuk Özkan Organ Nakli Olacak mı?

Başarılı oyuncu hakkında çıkan haberlerde, Ufuk Özkan’ın rol için kilo vermek isterken fazla kilo verdiği, bağışıklık sisteminin zarar gördüğü, üçüncü evre siroz olduğu ve acilen organ nakli operasyonuna alınması gerektiği ileri sürülmüştü.

Özkan ise yaptığı paylaşımda bir süredir karaciğer problemleri yaşadığını kaydederek, doktorların organ nakli ihtimaline karşı durumunu gözlem altında tuttuğunu belirtti.

Ufuk Özkan organ nakli iddiaları konusunda Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

“Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız.”

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