Çekya’nın en zengin iş insanı Petr Kellner vefat etti

Çekya’nın en zengin iş insanı Petr Kellner, Alaska’da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Radio Free Europe’un haberine göre, Kellner’in çoğunluk hissedarı ve kurucusu olduğu, uluslararası alanda faaliyet gösteren PPF Grup tarafından yapılan açıklamada, Çek milyarderin hayatını kaybettiği helikopter kazası, Alaska’da Knik Buzulu yakınında meydana geldi.

Kazada, Çekya’nın en zengini, Forbes’a göre de yaklaşık 17,5 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 68. kişisi olan Kellner’in yanı sıra pilot dahil 4 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Twitter hesabında, “İnanılmaz bir trajedi. Çok üzgünüm.” paylaşımını yaparak Kellner’ın ailesine başsağlığı diledi.

Kellner’ın kızı Anna Kellnerova, babasının cenazesinin sadece yakın aile üyelerinin katılacağı törenle defnedileceğini söyledi.