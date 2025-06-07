Başkan Ferdi Zeyrek’in durumu iyiye gidiyor

“Ferdi Zeyrek 20 dakikada hastaneye getirildi

Manisa’da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan ve kalbi 50 dakika sonra çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin son açıklama geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde açıklama yapıldı. Prof. Dr. İsmet Topçu şu ifadeleri kullandı:

Dün gece itibariyle Ferdi Başkanımız acil servisimize getirildi. Evinde bulunan havuzun yanında elektrik çarpması nedeniyle 112 ekibi tarafından 20-25 dakika sonrası hastanemize getirildi.

“Kalp ritminde dönüş sağlandı”

Hastanemize geldiği dakikadan itibaren canlandırma işlemlerine devam ettik. Israrlı ve düzenli işlem sonrasında 50. dakikada yanıt aldık. Kalp ritminde dönüş sağlandı.

“Dönüş kaliteli oldu”

Dönüş kaliteli dönüştü. Kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. Yoğun bakım sırasında ilaçlarla destekler devam etti.

“ECMO yöntemi uyguluyoruz”

Entübeydi zaten tedavisi devam etti. Daha ileri bir tedavi yöntemi olan ECMO yöntemi uygulanmaya karar verildi. İzmir Şehir Hastanesi’nden eksik olan malzemeler temin edildi. Sabaha karşı 05.30 civarında ECMO uygulanmaya başlandı. ECMO’dan sevindirici bir şekilde iyi yanıt alındı. Canlandırma süreç boyunca değişik organlarda hasarlar olabiliyor. Bunlardan bir tanesi böbrek. İdrar çıkışlarının yeterli olmaması nedeniyle diyaliz sistemi kuruldu. İdrar çıkışlarında da iyileşme olduğu görüldü. Yoğun bakım tedavileri olması gerektiği gibi devam ediyor.

Özgür Özel: Mucize yaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Manisa’da herkes Ferdi Başkanın sağlık durumunu takip ediyor. Sizler de izlediniz on binlerce kişi hastanede bekledi. Manisa’nın bir evladı, kendisine oy vermeyenin bile üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, çok dua almış, yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o.Duaları kimse eksik etmesin. Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz. Ferdi Başkanımız çocukluğundan beri tüm Manisa’nın tanıdığı arkadaşımızdır. Çok dirençli, kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. Ferdi’nin tedaviye verdiği reaksiyon, Ferdi’nin reaksiyon biçimleriyle uyumlu. O yüzden iyi olacak. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Zor günü hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.