David Beckham Beşiktaş’ta!

Bir dakikadan az

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Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen İngiliz futbol efsanesi David Beckham, Beşiktaş‘ın Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri’ni ziyaret etti.

Beckham, reklam çekimi için Beşiktaş United Payment forması giyen kadın futbolcularla buluştu.

Beşiktaşlı futbolcular, David Beckham ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İngiliz oyuncu, fotoğrafların yanında imza da dağıttı.

OĞLU DA İSTANBUL’DA

Yıldız futbolcunun oğlu Romeo da İstanbul’a geldi. Romeo ile Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada’yı gezdi.

Romeo Beckham, sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti. Çarşıda çekilen fotoğraflarını Türk bayrağı emojisiyle süsleyerek takipçileriyle paylaştı.

Kaynak Fotospor