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David Beckham Beşiktaş’ta!

David Beckham Beşiktaş'ta!

NationalTurk04/02/2025
21 Bir dakikadan az
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Seyşeller

Ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen İngiliz futbol efsanesi David Beckham, Beşiktaş‘ın Hakkı Yeten Futbol Altyapı Tesisleri’ni ziyaret etti.

Beckham, reklam çekimi için Beşiktaş United Payment forması giyen kadın futbolcularla buluştu.

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Beşiktaşlı futbolcular, David Beckham ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İngiliz oyuncu, fotoğrafların yanında imza da dağıttı.

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OĞLU DA İSTANBUL’DA

Yıldız futbolcunun oğlu Romeo da İstanbul’a geldi. Romeo ile Gray Sorrenti ise Tarihi Yarımada’yı gezdi.

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Romeo Beckham, sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte Kapalı Çarşı’yı ziyaret etti. Çarşıda çekilen fotoğraflarını Türk bayrağı emojisiyle süsleyerek takipçileriyle paylaştı.

 

Kaynak Fotospor

 

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NationalTurk04/02/2025
21 Bir dakikadan az
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