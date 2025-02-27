Ümit Özdağ Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağını açıkladı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özdağ, hukuksuz bir süreç yaşadığını belirterek, anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş’in cezaevine yaptığı ziyaretin ardından, tutuklu isimlerden gelen mesajlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Silivri Cezaevi’ni ziyaret ederek Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayyum atanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat, Hatay Milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Güneş, tutukluların hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu ve bu sürecin muhalefete yönelik sistematik bir baskının parçası olduğunu ifade etti.

“Hedefte CHP Var”

Hurşit Güneş, cezaevinde görüştüğü tutukluların moralinin yüksek olduğunu belirterek, “Silivri, hukuksuzluğun timsali haline geldi” dedi. Güneş’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

• “İnsanların haksızca içerde kalmaları büyük bir öfke uyandırması gerekir. Fakat bütün tutuklular bunun bir dönem olduğunu, iktidardan kaynaklandığını biliyor.”

• “Türkiye’de muhalefete yönelik anti-demokratik bir strateji uygulanıyor. Hedefte CHP var.”

• “Silivri, hukuksuz tutuklamaların, hukuk dışı davaların açıldığı ve uydurma kanıtların ortaya çıkarıldığı bir yer olarak Türkiye için yüz kızartıcı bir noktaya geldi.”

Güneş, özellikle son dönem tutuklamaların yargının siyasallaştığını ve muhalefete yönelik baskının arttığını gösterdiğini belirtti.

Ümit Özdağ Anayasa Mahkemesi’ne Başvuruyor

Hurşit Güneş’in aktardığı bilgilere göre, Ümit Özdağ Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmaya hazırlanıyor. Özdağ, tutukluluğunun tamamen siyasi olduğunu ve anayasal haklarının ihlal edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

• “Yaşadıklarımız düşman hukukunun uygulamasıdır. Türkiye artık bir hukuk devleti değil, hatta bir kanun devleti bile değil. Kanunların geçerliliği kalmadı.”

• “Dosyamda ‘Tutuklanmasında bir sakınca görülmemiştir’ ifadesi yer alıyor. Bu, Türkiye’de 85 milyon insanın da herhangi bir gerekçe olmaksızın tutuklanabileceğinin göstergesidir.”

• “Somut bir suç isnadı bile olmadan cezaevindeyim. Apo’yla (Abdullah Öcalan) ilgili başlayan süreçte ve Suriyeliler hakkında en sert muhalefeti yapan bendim. Beni susturmak istediler.”

• “Bu süreç, muhalefetin susturulması için planlandı. Ben de anayasal haklarımı savunmak için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağım.”

Özdağ, anayasal haklarının ihlal edildiğini ve Türkiye’de hukukun üstünlüğünün tamamen ortadan kalktığını vurguladı.

Zafer Partisi ve diğer muhalefet partileri, Ümit Özdağ Anayasa Mahkemesi başvurusunun hukuki süreci nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor. Anayasa Mahkemesi’nin Özdağ’ın başvurusuna nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

Türkiye’deki muhalefet liderleri ve sivil toplum kuruluşları, hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, tutuklamaların siyasi baskılarla gerçekleştirildiğini ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunuyor.

Önümüzdeki günlerde, Anayasa Mahkemesi’nin Ümit Özdağ’ın başvurusuna nasıl bir karar vereceği ve bu kararın siyasi dengeler üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.