Christopher Nolan, geçtiğimiz yıl büyük yankı uyandıran Oppenheimer ile Oscar kazanmasının ardından, yeni projesiyle sinemaseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Usta yönetmen, Homeros’un klasik eseri “Odyssey” (Odysseia) uyarlaması için kolları sıvadı. Film, Antik Yunan döneminde geçen ve Truva Savaşı’nın ardından evine dönmeye çalışan kahraman Odysseus’un destansı yolculuğunu konu alıyor.

İlk Görsel Yayınlandı: Matt Damon Başrolde

Filme dair ilk görüntü, yapım adına açılan X (eski Twitter) hesabından paylaşıldı. Görselin başlangıçta yapay zeka ile oluşturulduğu düşünülse de, kısa süre sonra Universal Pictures tarafından resmi olarak paylaşılmasıyla gerçek olduğu kesinleşti. Görselde, başrol oyuncusu Matt Damon’ın Odysseus karakterine hayat verdiği görüldü.

Filmin oyuncu kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi gibi! Matt Damon’ın yanı sıra, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie ve Mia Goth gibi dünyaca ünlü isimlerin filmde yer alacağı açıklandı. 54 yaşındaki Christopher Nolan’ın bu büyük bütçeli projesi, 17 Temmuz 2026’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Christopher Nolan Türkiye’ye Gelir Mi ?Çekimler Sicilya’da Başladı, Türkiye’de de Yapılabilir mi?

Filmle ilgili merak uyandıran detaylardan biri de çekim mekanları oldu. İlk sahnelerin Sicilya’da başladığı duyurulurken, filmin bazı sahnelerinin Türkiye’de çekilebileceği yönündeki haberler sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Ordu Yason Burnu İddiası: Çekimler Türkiye’de Yapılabilir mi?

Sosyal medyada geniş yankı bulan iddialara göre, Christopher Nolan’ın The Odyssey uyarlamasının bazı sahneleri Ordu’daki Yason Burnu Yarımadası’nda çekilecek. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Film ekibinin tamamının Türkiye’ye gelip gelmeyeceği belirsizliğini korurken, Nolan ve Hollywood yıldızlarının ülkemize gelme ihtimali bile büyük bir heyecan yarattı.

Perşembe Belediye Başkanı: “Büyük Bir Fırsat”

Ordu’nun Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Cihat Albayrak, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Yason Yarımadası’nın dünyaya tanıtımı bizim için büyük bir fırsat. Birkaç gündür bu haberler sosyal medyada geniş yer buluyor ve sadece bölgemizi değil, ülkemizi de heyecanlandırıyor.” ifadelerini kullanan Albayrak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Kesin Karar Henüz Açıklanmadı

Albayrak, Yason Yarımadası’nın mitolojideki “Altın Post” (Golden Fleece) efsanesi açısından önemli bir konuma sahip olduğunu hatırlatarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ile görüştüklerini belirtti.

“Bakanlık yetkilileri de gelişmeleri takip ediyor. Ancak şu an için kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor, biraz daha beklememiz gerektiği söylendi.” dedi.

Christopher Nolan’ın The Odyssey uyarlamasına dair gelişmeler sinema dünyasında büyük yankı uyandırırken, Türkiye’de çekim yapılma ihtimali de heyecanla takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde yapım şirketinden resmi bir açıklama bekleniyor