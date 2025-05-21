Guns N’ Roses 32 yıl sonra İstanbul’da

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan rock müziğin efsane grubu Guns N’ Roses, 2 Haziran 2025’te İstanbul’da sahne almaya hazırlanıyor. Grup, 1993’te verdiği konserin ardından 32 yıl sonra yeniden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek.

Konser, BKM’nin 30. yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla düzenleniyor.

13 tır, 350 kişilik ekip, 150 km kablo

Konser için İstanbul’a 13 TIR dolusu prodüksiyon ekipmanı taşındı. Etkinlikte 350 kişilik teknik ekip görev yapacak. Sahne kurulumunda kullanılacak kablo uzunluğu ise 150 kilometreyi aştı. Grup üyelerinin İstanbul’a özel uçakla geleceği açıklandı.

AXL Rose’tan Türk mutfağına özel menü

Grubun solisti Axl Rose’un kulis talepleri arasında sadece siyah renkte dekore edilmiş bir alan bulunuyor. Ayrıca Rose, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden oluşan özel bir menü talep etti. Menüde şunlar yer aldı:

İmam Bayıldı

Lahmacun

Kebap

İçli Köfte

Zeytinyağlı Sarma

Hünkar Beğendi

Baklava

Bu tercihler, grubun Türk yemek kültürüne olan ilgisini de gözler önüne serdi.

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