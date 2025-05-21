İşte Ali Koç’un dernek ziyaretine ilişkin görüntüler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un gece saatlerinde, yönetici Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği (FBGDER) binasını ziyaret etmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından yaşananlara dair karşılıklı açıklamalar geldi.

Ziyaretin, FBGDER tarafından başlatılan “Geleceğe İmza” kampanyası ve imza süreciyle ilgili olduğu belirtiliyor. Ancak taraflar arasında tansiyonun yükseldiği, görüşmenin gergin geçtiği öne sürüldü.

Dernekten “tehdit” iddiası

FBGDER Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak Ali Koç’un derneği basarak çalışanları tehdit ettiğini iddia etti. Açıklamada, ziyarete ilişkin görüntülerin delil niteliğinde olduğu da ifade edildi.

Fenerbahçe: Görüntüler kesilerek manipüle edildi

Fenerbahçe Spor Kulübü ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak görüntülerin “bağlamından koparıldığını” ve “hukuk dışı yollarla kamuoyuna servis edildiğini” belirtti. Kulüp, söz konusu kayıtların yalnızca giriş ve çıkış anlarını içerdiğini ve kesintili biçimde paylaşılmasının manipülasyon amacı taşıdığını vurguladı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacak; tarafımızca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca gerçeklerin ortaya çıkması adına söz konusu ziyarete ilişkin girişten çıkışa kadar olan tüm kaydın kesintisiz yayınlanmasına tarafımızca onay verildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Gebetaş: Basma değil bilgilendirme ziyaretiydi

Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş da dernek binasına yapılan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların “dernek basılması” şeklinde yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığını, ziyaretin bilgilendirme amacı taşıdığını belirtti.

Tansiyon sürüyor

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntüler sonrası Fenerbahçe camiası ikiye bölünmüş durumda. Kulüp, hukuki adımların atılacağını duyururken, FBGDER tarafı da geri adım atmayacaklarını ifade ediyor.