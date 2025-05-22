UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham!

UEFA Avrupa Ligi finali, İspanya’nın Bilbao kentinde unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Tottenham, Johnson’ın 42. dakikada kaydettiği golle Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Bu galibiyetle birlikte Tottenham, organizasyon tarihinde üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Tottenham 40 yıl sonra yeniden kupayla buluştu

Tottenham, UEFA Kupası adıyla düzenlenen 1971-72 sezonunda ilk kez kupayı kazanmış, 1983-84’te Anderlecht’i penaltılarla mağlup ederek ikinci kez zafere ulaşmıştı. 2025 finali ise, kulüp tarihindeki üçüncü UEFA zaferi olarak kayda geçti. Bu sonuçla birlikte İngiliz takımları da toplamda 10. kez bu kupayı kazanmış oldu.

Maçın önemli anları

Manchester United, maça hızlı başladı ve 16. dakikada gole yaklaşan taraf oldu. Fernandes’in kornerinde Maguire’in pasıyla topla buluşan Diallo’nun vuruşu auta gitti. 42. dakikada Tottenham, Sarr’ın ortasında Johnson’ın dokunuşuyla öne geçti.

İkinci yarıda Manchester United baskıyı artırdı. Hojlund’un 68. dakikadaki kafa vuruşunu Van de Ven çizgiden çıkardı. Fernandes ve Shaw ile son dakikalarda da net pozisyonlara giren United, aradığı golü bulamadı.

Postecoglou: İnanç hiçbir zaman kaybolmadı

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, maç sonrası yaptığı açıklamada “Tüm duyguları kelimelerle ifade etmek zor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Paul Keating’in dediği gibi, ‘Beklenmedik bir zaferden sonra bu gerçek, inananlar için bir zafer’ oldu” ifadelerini kullanndı.

Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklanmak adına Premier Lig’de risk aldığını ve bunun bir bedeli olduğunu belirtti ve “Ocak ayında Avrupa’ya öncelik vermeye karar verdim. Ligde işler kötü gitti ama Avrupa’da tarih yazdık” dedi.

Amorim: Taraftarlar beni istemezse hemen giderim

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim ise duygusal bir açıklama yaptı. Amorim, “Gol atamamak çok zor. Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Eğer kulüp ve taraftarlar doğru kişi olmadığımı düşünüyorsa, tazminat bile istemem, hemen giderim” dedi.

