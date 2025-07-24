Rusya’da yolcu uçağı düştü: 49 kişiden kurtulan yok

Rusya’nın Uzak Doğu’sunda meydana gelen uçak kazası, onlarca cana mal oldu. Amur bölgesinde radardan kaybolan ve 43 yolcu ile 6 mürettebat taşıyan Antonov-24 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. Uçağın, Tynda kenti yakınlarındaki dağlık ormanlık alanda yanan gövdesi bir helikopter tarafından tespit edildi. Yerel yetkililer ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

İniş denemesi sırasında irtibat kesildi

Uçağın Blagoveshchensk kentinden Tynda’ya doğru sefer yaptığı ve ikinci iniş denemesi sırasında kuleyle temasının kesildiği bildirildi. Rusya Ulaştırma Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, enkazın Tynda’nın yaklaşık 15 kilometre güneyinde bulunduğu belirtildi.

Rusya’da düşen uçak 50 yaşındaydı

Sovyetler Birliği döneminde üretilmiş, yaklaşık 50 yaşında olduğu belirtilen Antonov-24 tipi uçağın parçaları, yoğun ormanlık alana dağılmış halde bulundu. Devlet medyasının paylaştığı görüntülerde, ağaçlar arasında yayılan dumanlar ve yanmış gövde dikkat çekti.

Angara Havayolları’na ait uçakta beşi çocuk 49 kişi vardı

Kaza yapan uçak, Sibirya merkezli özel bir bölgesel havayolu olan Angara Havayolları’na aitti. Bölge Valisi Vassily Orlov’un açıklamasına göre uçakta 43 yolcu – beşi çocuk – ile 6 mürettebat bulunuyordu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ise uçakta 48 kişi olduğunu belirtti. Sayılardaki farkın nedeni henüz netleşmedi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, uçuş güvenliğini ihlal ederek ölüme sebebiyet verilmesi şüphesiyle soruşturma başlattı. Bu tür kazalarda Rusya yasaları gereği standart bir uygulama olan ceza soruşturması, uçağın bakım geçmişi ve uçuş verileri üzerinden detaylı olarak yürütülecek.

Zorlu hava koşulları kazada etkili olabilir

Yerel kaynaklara göre, kazanın yaşandığı bölgede hava koşulları oldukça zorluydu. Görüş mesafesinin düşük olduğu ve inişi zorlaştırabilecek rüzgâr ile sisin bulunduğu ifade ediliyor. Kazanın kesin nedeni ise teknik analizler sonucunda netleşecek.

