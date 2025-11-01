Yeşilçam’ın efsane jönü Engin Çağlar hayatını kaybetti

Türk sinemasının altın dönemine damga vuran, Yeşilçam’ın en tanınmış jönlerinden Engin Çağlar yaşamını yitirdi. Çağlar’a Şişli’de karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir motosikletin çarptığı açıklandı. Film-San Vakfı, kurucu üyeleri arasında yer alan usta oyuncunun ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Vakıf açıklamasında, “Film-San Vakfının Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması’nın & Yeşilçam’ın Değerli Oyuncusu Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sinema dünyasında derin üzüntü

Çağlar’ın vefatı, sinema camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Usta oyuncunun aynı dönemde çalıştığı pek çok sanatçı, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde izleyicinin hafızasına kazınan Çağlar’ın ardından sinema dünyası bir dönemin zarafetini ve beyefendiliğini simgeleyen bir ismi kaybetti.

Engin Çağlar Kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940’lı yıllarda İstanbul’da doğdu. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri olarak öne çıktı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi Yeşilçam’ın efsane isimleriyle aynı filmlerde başrolü paylaştı.

Hem karizmatik duruşu hem de zarif oyunculuğuyla dönemin “jön” karakterlerinin simgesi haline gelen Çağlar, “Aşka Susayanlar”, “Tatlı Dillim” ve “Yalnız Adam” gibi filmlerle sinema tarihinde unutulmaz bir yer edindi.

Oyunculuk kariyerinin ardından yapımcılığa yönelen Engin Çağlar, uzun yıllar boyunca sinema sektörüne farklı alanlarda katkı sunmaya devam etti.



