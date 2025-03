Gene Hackman ve eşi neden öldü?

Oscar ödüllü ünlü aktör Gene Hackman, 95 yaşında koroner arter hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, Hackman’ın ölümüne ileri derecede Alzheimer hastalığının da katkıda bulunduğunu açıkladı.

Gene Hackman ve eşinin ölümü şüpheli görülmüştü

Eşi Betsy Arakawa ise ölümünden yaklaşık bir hafta önce hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) nedeniyle yaşamını yitirdi. Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin dışkı, idrar veya tükürüğünden bulaşan nadir bir hastalık olarak biliniyor.

Yetkililer, Hackman’ın hastalığının ileri evrede olması nedeniyle eşinin ölümünün farkında olmayabileceğini belirtti. Çift, evlerinde güvenlik görevlileri tarafından yapılan bir kontrol sırasında ölü bulundu.

Evde İleri Derecede Çürüme Tespit Edildi

Yetkililer, New Mexico’daki 3,8 milyon dolarlık evlerinde bulunan çiftin vücutlarının ileri derecede çürümüş olduğunu belirtti. Hackman’ın yemek yemediği ancak susuzluk belirtileri göstermediği ifade edilirken, evde zorla giriş veya şüpheli bir durum tespit edilmedi.

Çiftin üç köpeğinden biri ölü bulunurken, diğer iki köpeğin hayatta olduğu aktarıldı. Ölü köpeğin hantavirüs nedeniyle mi öldüğü araştırılıyor.

Hackman’ın Efsanevi Kariyeri

Gene Hackman, The French Connection (1971) ve Unforgiven (1992) filmlerindeki performanslarıyla iki Oscar kazandı. Ayrıca Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) ve Mississippi Burning (1988) gibi filmlerle toplam beş kez Oscar’a aday gösterildi.

Hackman, 100’den fazla filmde rol aldı ve Superman serisinde Lex Luthor karakterini canlandırarak unutulmazlar arasına girdi. Son olarak 2004’te Welcome to Mooseport filminde yer aldıktan sonra Hollywood’dan çekilmişti.