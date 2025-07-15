Will Smith’in Galler kökeni ortaya çıktı

Dünyaca ünlü oyuncu ve müzisyen Will Smith, yeni albümünün tanıtım turnesi kapsamında katıldığı BBC Radio Wales yayınında kökenlerine dair ilginç bir bilgiyle karşılaştı. Smith’in doğduğu Wynnefield ve annesinin yaşadığı Bryn Mawr’ın Galce kökenli yerleşim isimleri olduğunu öğrenen sanatçı, şaşkınlıkla “Ben Galliymişim!” dedi.

“Big Will, Big Hill’de yaşıyor”

Program sunucusu Lucy Owen, Pennsylvania’daki Wynnefield semtinin adını 17. yüzyılda Amerika’ya göç eden Galli doktor Thomas Wynne’den aldığını aktardı. Owen, annesi Caroline Bright’ın yaşadığı Bryn Mawr’ın da Galce’de “Büyük tepe” anlamına geldiğini belirtince, Will Smith esprili bir şekilde yanıt verdi:

“Big Hill! Big Will lives in Big Hill. Bu inanılmaz!”

Will Smith: Welsh Smith olabilirim

Sunucunun “O halde Galli sayılırsınız” sözleri üzerine kahkahalarla karşılık veren Smith, “O zaman yeni adım Welsh Smith olabilir” diyerek espriyi sürdürdü. Yıldız sanatçının bu sözleri Galli hayranları arasında kısa sürede gündem oldu.

Müzik kariyerinde de İngiltere izi

Will Smith, yayın sırasında müzik kariyerinin ilk yıllarına da değindi. DJ Jazzy Jeff ile birlikte hazırladıkları ilk albümün bazı kayıtlarını Birleşik Krallık’ta yaptıklarını hatırlatan Smith, kariyerindeki bu bağın yıllar sonra anlam kazandığını söyledi.

Cardiff’te sahne alacak

Yeni albümü Based on a True Story ile dünya turnesine çıkan Will Smith, 25 Ağustos’ta Galler’in başkenti Cardiff’te sahneye çıkacak. Turne 25 Haziran’da Rabat’ta başlamış, Avrupa ayağında ise beş farklı şehir planlanmıştı. Smith, Cardiff konserinden sonra 30 Ağustos’ta Paris’te turneyi tamamlayacak.

