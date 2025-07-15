Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni detaylar

Kadıköy’de pazarda kalbinden bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin davada, yeni ve sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan M.A.D. ve A.Ö.’nün cep telefonlarında yapılan incelemelerde, cinayetten kısa bir süre sonra dört şüphelinin birlikte gülerek poz verdiği belirlendi. Olayın hemen ardından metrobüs durağında cinayet anını gülerek canlandırdıkları tespit edilen zanlıların uyuşturucu madde kullandığı ve silahlarla pozlar verdiği de kayıtlara geçti.

Bilirkişi raporu: Vahşetten 50 dakika sonra gülümseyen fotoğraflar

24 Ocak’ta Kadıköy’de bir pazarda kalbinden bıçaklanan Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu kamuoyuna yansıdı. Sanıkların olaydan sonra metrobüs durağında buluşarak gülerek cinayet anını canlandırdıkları ve telefonlarında, ağır makineli silahlar ve alkol şişeleriyle verdikleri pozların bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların cinayetten sadece 50 dakika sonra çekildiği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi mezarı da tahrip edilmişti

Mattia Ahmet Minguzzi’nin Merter’deki mezarının tahrip edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada 67 yaşındaki D.A. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturmada, saldırının kasıtlı olarak gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Aileye sistematik tehdit

Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlere maruz kaldığını belirterek, “Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan tehditler

Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinde “Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Minguzzi ailesine koruma tahsis edildi.

Ayşe Arman’dan yürek yakan paylaşım

Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: