Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni detaylar
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet davasında şüphelilerin telefon incelemeleri tamamlandı. Katillerin olay sonrası gülerek fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Gazeteci Ayşe Arman’ın paylaşımı ise yürek burktu.
Kadıköy’de pazarda kalbinden bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin katledilmesine ilişkin davada, yeni ve sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan M.A.D. ve A.Ö.’nün cep telefonlarında yapılan incelemelerde, cinayetten kısa bir süre sonra dört şüphelinin birlikte gülerek poz verdiği belirlendi. Olayın hemen ardından metrobüs durağında cinayet anını gülerek canlandırdıkları tespit edilen zanlıların uyuşturucu madde kullandığı ve silahlarla pozlar verdiği de kayıtlara geçti.
Bilirkişi raporu: Vahşetten 50 dakika sonra gülümseyen fotoğraflar
24 Ocak’ta Kadıköy’de bir pazarda kalbinden bıçaklanan Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu kamuoyuna yansıdı. Sanıkların olaydan sonra metrobüs durağında buluşarak gülerek cinayet anını canlandırdıkları ve telefonlarında, ağır makineli silahlar ve alkol şişeleriyle verdikleri pozların bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların cinayetten sadece 50 dakika sonra çekildiği belirtildi.
Mattia Ahmet Minguzzi mezarı da tahrip edilmişti
Mattia Ahmet Minguzzi’nin Merter’deki mezarının tahrip edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada 67 yaşındaki D.A. gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturmada, saldırının kasıtlı olarak gerçekleştirildiği tespit edilmişti.
Aileye sistematik tehdit
Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, ailenin üçüncü şahıslar tarafından sistematik tehditlere maruz kaldığını belirterek, “Bu tehditlere karşı ilgili başsavcılıklara başvuruda bulunduk. Başsavcılık, gerekli hassasiyeti göstererek süreci hızla asayiş birimlerine yönlendirdi” açıklamasında bulundu.
Sosyal medyadan tehditler
Sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinde “Bilinçsiz bir şekilde bu paylaşımları yaptım. Pişmanım” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bir kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Minguzzi ailesine koruma tahsis edildi.
Ayşe Arman’dan yürek yakan paylaşım
Gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni Bilir Kişi raporunda, insan tüylerini ürperten fotoğraflar var.
Sanıkların telefonlarında yapılan incelemede, silinen klasörde, önce ateş yakarak bi araya gelmişler.
Ahmet Minguzzi’yi vahşice öldürdükten sonra da gülerek bu pozlar vermişler. Hem de 50 dakika sonra….
Raporlara göre, silah ve uyuşturucuyla poz verdikleri de kesinleşmiş.
Ben bakarken delirecek gibi oluyorum. Ailenin halini düşünemiyorum bile.
Bu cinayet, son yıllarda beni en çok etkileyen cinayetlerden biri oldu. Bende korkunç bi travma yarattı. Her açıdan… İşlenişi, sonrası, adaletin bir türlü sağlananması, ailenin çırpınışı, çözümsüzlük…
Resmen her şeye inancımı kaybettim.
Ben ne zaman Ahmet’ in fotoğrafı ı görsem, öldürülme anını, zihnimde, defalarca tekrar tekrar izliyorum. Ve bu hiç tanımadığım çocuk için derin bi acı hissediyorum. Tanıyorum aslında, bizim evlatlarımız gibi bi çocuk…
Umarım adalet bu kez şaşmaz demek istiyorum.
Vicdanımızla, aklımızla daha fazla oynamadan, en ağır cezaları alsın bu insan diyemeyeceğim mahluklar!!!
Ama içten içe, yanlarına kar kalacağını, hak ettikleri cezayı almayacaklarını da düşünüyorum.
Beni bu ülke bu hale soktu.
Diyorum ya, her şeye güvenimi kaybettim.”