Nissan’dan tarihi kararı: Efsanevi Oppama fabrikası kapanıyor

Japon otomotiv devi Nissan, 1961 yılında faaliyete geçen ve uzun yıllar boyunca şirketin simge üretim merkezlerinden biri olan Oppama fabrikasında üretimi 2028 Mart ayı itibarıyla durduracağını açıkladı. Üretim faaliyetleri, ülkenin güneyindeki Fukuoka eyaletinde bulunan Nissan Motor Kyushu fabrikasına kaydırılacak.

Nissan üretimi durduruyor

Şirketin CEO’su Ivan Espinosa tarafından duyurulan karar kapsamında yalnızca Oppama değil, aynı zamanda Nissan Shatai’nin hafif ticari araç ürettiği Shonan tesisi de 2027 Mart ayında kapanacak. Espinosa, şirketin zorlu ekonomik koşullardan çıkışı için küresel çapta kapasite azaltımına gideceğini belirtti. Toplam üretim kapasitesi 3.5 milyon araçtan 2.5 milyona, üretim tesisi sayısı ise 17’den 10’a düşürülecek.

Foxconn iddiaları gündemde

Geçtiğimiz hafta, Nissan’ın Oppama tesisini kapatmamak adına Tayvan merkezli teknoloji devi Foxconn ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. Reuters’ın haberine göre, taraflar fabrikanın elektrikli araç (EV) üretim üssüne dönüştürülmesi konusunda temas hâlinde. Ancak Espinosa, bu konuda net bir bilgi paylaşmadı ve gizlilik anlaşmalarını gerekçe göstererek “birden fazla ortakla görüşmelerin sürdüğünü” ifade etti.

Efsane fabrikanın sonu

1961 yılında kapılarını açan Oppama fabrikası, Japon otomotiv sanayisinin küresel yükselişini simgeleyen ilk büyük ölçekli üretim tesislerinden biri olarak tarihe geçmişti. “Anne fabrika” olarak anılan tesiste bugüne dek 17.8 milyonun üzerinde araç üretildi. Şu an yaklaşık 3.900 çalışana ev sahipliği yapan tesisin kapanışıyla birlikte, yaklaşık 2.400 çalışanın farklı fabrikalara ya da idari birimlere kaydırılması planlanıyor.

Verimlilik sorunu öne çıktı

Espinosa, Japonya’daki fabrika kullanım oranlarının hâlâ düşük seviyede olduğunu belirtti. Şirketin ülkedeki üretim tesislerinde ortalama kapasite kullanımı %60 seviyesindeyken, Oppama’dan Kyushu’ya yapılacak geçişle bu oran %100’e ulaşacak. Üretim transferine ilişkin maliyetler ise şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte kamuoyuna açıklanacak.

Araştırma merkezleri yerinde kalacak

Nissan, kapanacak olan üretim tesisi dışındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü Nissan Araştırma Merkezi ile çarpışma test merkezinin ise operasyonlarına devam edeceğini duyurdu.

