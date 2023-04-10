Diyarbakır Milletvekili Adayları Listesi 2023: Tüm Partiler

Son seçimde sadece HDP ve AK Parti’nin milletvekili çıkarabildiği Diyarbakır milletvekili adayları listesi ile merak konusu. Yeşil Sol Parti ile AK Parti arasındaki yarışa Millet İttifakı da katılabilecek mi?

Yaklaşan milletvekili seçimleri öncesinde vatandaşların, Diyarbakır milletvekili adayları 2023, AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday listesi, Yeşil Sol Parti Diyarbakır adayları, CHP Diyarbakır Milletvekili aday listesi, İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili aday listesi, Diyarbakır adayları gibi merak ettiği liste haberimizde…

2018 seçimlerinde Diyarbakır’daki 12 milletvekilinden 9’unu bölgenin güçlü partisi HDP almıştı. Kalan 3 milletvekilini ise AK Parti kazanmıştı. HÜDAPAR’ın bağımsız adayı yüzde 4.4 oy almasına rağmen seçilememiş, milletvekili çıkamayan İYİ Parti yüzde 2.8, CHP ise yüzde 2.5 oy alabilmişti.

Seçimlere Yeşil Sol Parti çatısında girecek HDP Diyarbakır listesinde gazeteci Cengiz Çandar’a yer vererek sürpriz yaparken CHP’nin geçmiş seçimlerde İstanbul’dan seçilen milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu sefer Diyarbakır’dan aday oldu.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları;

1) Berdan Öztürk

2) Halide Türkoğlu

3) Osman Cengiz Çandar

4) Adalet Kaya

5) Serhat Eren

6) Sevilay Çelenk Özen

7) Mehmet Kamaç

8) Ceylan Akça Cupolo

9) Mehmet Emin Aktar

10) Azad Barış

11) Songül Aytek Avşar

12) Samet Mengüç

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları;

1) Mehmet Galip Ensarioğlu

2) Mehmet Said Yaz

3) Suna Kepolu Ataman

4) Ayşegül Biçer

5) Aziz Alper Biten

6) Abdulvahit Güvensen

7) Feyzullah Şimşek

8) Hatice Seydaoğlu

9) Abdurrahman Kikizade

10) Tahsin Arslan

11) Muhammed Ahmet Mahsum Melikoğlu

12) Seyid Kutup Yıldırım

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayları;

1) Mustafa Sezgin Tanrıkulu

2) Ali İhsan Merdanoğlu (DEVA Partisi)

3) Abdurrahman Ergin (Saadet Partisi)

4) Cevdet Nasıranlı

5) İsmail Akyıl

6) Gönül Özel

7) Laleş Ertuğrul Uysal

8) Esra Arslan

9) Mahir Yılmaz

10) Mehmet Ali Özmen

11) Zeynep Deniz Erk

12) Özlem Kaya

İYİ Parti Diyarbakır Milletvekili Adayları;

1) Vejdin Ensarioğlu

2) Mustafa Şenay Canoruç

3) Erdal Yılmaz

4) Hüseyin Güran

5) Seçil Akın

6) Mehmet Emin Ekin

7) Ahmet Başari

8) Kenan Kaya

9) Emrullah Çeri

10) Yakup Özkaya

11) Nazım Kaya

12) Erkan Yılmaz

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