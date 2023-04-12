Cumhurbaşkanına Hakaret Davası: Savcı Beraat İstedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun mütalaada beraati talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Erdoğan’a yönelik bir toplantıdaki “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenmişti.

Davanın bugün Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına taraf avukatları katılırken Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin seçim çalışmaları nedeniyle duruşmaya katılamadığını söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Kaftancıoğlu’nun konuşmadaki söyleminin, Türk Dil Kurumu’nca kelime anlamı olarak “Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse” şeklinde tanımlandığını belirtti. Emsal Yargıtay kararlarının da olduğunu belirten savcı, Kaftancıoğlu’nun beraatini istedi.

Şikayetlerinin devam ettiğini mütalaaya katılmadıklarını belirten Erdoğan’ın avukatı savunma yapmak için süre talep etti.

Duruşma ertelendi.

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