AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. / Erdoğan Naci Görür’ü Hedef Aldı: Profesör Müsveddesi

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklama ve uyarılarla dikkat çeken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ü hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Naci Görür hakkında isim vermeden şunları söyledi:

“Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu… Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle.”

Naci Görür katıldığı panelde hükümetin deprem politikasını eleştirerek “Millet olarak biz ne yol istiyoruz ne havaalanı istiyoruz, ne köprü ne kanal istiyoruz. İstediğimiz halkın can güvenliğinin sağlanmasıdır. Devlet bunu yapsın, bir şekilde başlayalım” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini kastettiğini sanmadığını belirterek Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para” söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerinin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilim adamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle”

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