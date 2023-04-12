Konya Milletvekili Adayları Listesi 2023: Tüm Partiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 15 vekil gönderen Konya milletvekili adayları merak ediliyor. Millet İttifakı’nın CHP ve İYİ Parti olarak gireceği seçimlerde adaylar merak konusu.

2018 seçimlerinde Konya’da sürpriz yaşanmamış ve AK Parti 15 milletvekilinden 10’unu kazanmayı başarmıştı. Yüzde 15.5 oyla ikinci parti olan MHP ve yüzde 9.7 oy alan CHP’ 2’şer milletvekili çıkarırken yüzde 9 oyda kalan İYİ Parti bir milletvekili ile yetinmişti. 2018 seçimlerinde 50 bin oy alan HDP ve 31 bin oy alan Saadet Partisi ise vekil çıkarmayı başaramamıştı.

Konya’da AK Parti 1. sıradan Tahir Akyürek’i, MHP Mustafa Kalaycı’yı, CHP Barış Bektaş’ı, İYİ Parti Ünal Karaman’ı, BBP Osman Seçgin’i, Zafer Partisi de Prof. Dr. Mehmet Alagöz’ü aday gösterdi. CHP listesinden sıraya giren Hasan Ekici ise Gelecek Partisi kontenjanından listede. Konya’da Saadet ve DEVA Partisi’ne ise kontenjan ayrılmadı.

Yeşil Sol Parti birinci sırada Mulla Şimşek’i, Türkiye İşçi Partisi ise Bilal Ortakalaycı’yı aday gösterdi. Memleket Partisi’nin birinci sıra adayı ise Ömer Özdoğan oldu.

CHP Konya Milletvekili Adayları 2023

1. Barış Bektaş

2. Hasan Ekici

3. Gençosman Killik

4. Halil Ercan

5. Kamil Bülbül Okuyucu

6. Galip Polat

7. Ayşe Alkım Gökçe

8. Mürsel Ayrancı

9. Ezgi Bilge Aslan

10. Şerife Tunç

11. Mehmet Pirzade

12. Dursun Kaplan

13. Rıdvan Şenyurt

14. Tevfik Fikret İlgen

15. Veysel Gönülal

AK Parti Konya Milletvekili Adayları 2023

1-Tahir Akyürek

2-Orhan Erdem

3-Selman Özboyacı

4-Meryem Göka

5-Abdullah Ağralı

6-Mehmet Baykan

7-Ziya Altunyaldız

8-Latif Selvi

9-Mustafa Hakan Özer

10-Faruk Özçelik

11-Burhanettin Sevencan

12-Saadet Armağan Güleç Korumaz

13-Ercan Uslu

14-Hümeyra Saçkesen

15-Muhammed Zeren

İYİ Parti Konya Milletvekili Adayları 2023

1-Ünal Karaman

2- Fahrettin Yokuş

3-Selin Tozoğlu

4- Osman Fedai

5- Süleyman Şenol

6- Yaşar Yaman

7- Tolunay Özçelik

8- Esra Totan

9- Nuri Ünalan

10- Erhan Gökmen

11- Hasan Hüseyin Hadimli

12- Adnan Ayyıldız

13- İsmail Afşar

14- İbrahim Çalışkan

15- Sema Vadi

MHP Konya Milletvekili Adayları 2023

1- MUSTAFA KALAYCI

2- KONUR ALP KOÇAK

3- CELİL ÇALIŞ

4- GÜZİDE ÇIPAN

5- HÜSEYİN KAVAS

6- BİLAL YİĞİT

7- MUSTAFA YAĞAN

8- MEHMET TURHAN

9- YASİN YAKAR

10- SALİH AKÇA

11- SONGÜL GİZEM YÜCEL

12- RAMAZAN UYAR

13- AYTEKİN MART

14- YAKUP KOCABAŞ

15- FATİH TOKLUCU

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