Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu dün akşam saatlerinde başta siyaset çevreleri olmak üzere tüm Türkiye için merak konusu oldu. MHP haftalık meclis grup toplantısının iptali ile başlayan dedikodular dün akşam Halk Tv tarafından paylaşılan haber ile tavan yaptı.

İşte Halk tv nin dün akşam ’21:22 ‘de yaptığı o paylaşım;

Sürecin devamında dedikodu kazanı kaynamaya başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu artık kamuoyu için merak konusu olmuştu. Parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Bahçeli’nin geçmeyen öksürük şikayeti nedeniyle ileri tetkikler yapılmış ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir” ifadelerini kullanmıştır.



Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmış, ancak parti yetkilileri bu iddiaları yalanlamıştır. Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli’nin planlı tetkik ve check-up sürecinin ardından mesaisine devam edeceğini açıklamıştır.

Devlet Bahçeli daha önce de benzer sağlık sorunları yaşamıştı. Özellikle 2019 yılında yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldığı ve sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.