Ekrem İmamoğlu İftar Davetiyle Erdoğan’a Çağrı Yaptı, Siyaset Cumhurbaşkanı ‘nın cevabına kitlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifade verdikten sonra Nefes Gazetesi’ne yaptığı açıklamalarda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iftar davetiyle dikkat çeken İmamoğlu, “Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla iftar yapalım, memleketin sorunlarını konuşalım. Davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İftar Çağrısını Yineledi

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a defalarca randevu talebinde bulunduğunu ancak olumlu bir yanıt alamadığını belirterek şunları söyledi:

“Ben o kadar yere davet ettim ki… Cumhurbaşkanı dese ki ‘Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya davet ediyorum’ gitmeyecek miyim? Elbette giderim. Sonuçta ülkenin Cumhurbaşkanı.”

İmamoğlu, görüşme taleplerine rağmen Erdoğan’ın kendisiyle yüz yüze gelmekten kaçındığını öne sürerek, “Görüşmek istemeyen kendisi. Manşet yapacaksanız söyleyeyim; davet ediyorum kendisini. Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim. İftardan sonra da istediği yere gidelim, çayımızı, kahvemizi içelim. Memleketin trajik sorunlarını konuşalım. Davet ediyorum.” dedi.

“İşin Müsebbibi Cumhurbaşkanı”

Ekrem İmamoğlu, erken seçim çağrısını yineleyerek hükümeti sert bir dille eleştirdi:

“Her gün gündemi bizim üzerimizden oluşturmaya gayret eden bir iktidar var. Dolayısıyla bu sürecin müsebbibi Sayın Cumhurbaşkanı. Yargının bir avuç aktörünü burada konuşacak değilim ama birçok yargılamanın her detayına hakim olduğunu zaten kendisi ifade ediyor.”

Siyasi Yasak ve Yargı Süreci

Hakkında açılan davalar nedeniyle siyasi yasak ihtimaliyle karşı karşıya kalan İmamoğlu, bu konuda net bir duruş sergiledi:

“Bana ceza verilecek, siyasi yasak gelecek diye düşünecek olsam bu yola çıkmazdım. Tek tedbirimiz sandık. Sandığa gittiğimizde bu iktidara hak ettiği dersi vereceğiz.”

Ekrem İmamoğlu: “Ön Seçimden Bile Korkuyorlar”

İmamoğlu, CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ön seçim süreciyle ilgili olarak, “Tarihte Cumhurbaşkanı adayının üyeyle seçilmesi yok. Bu büyük bir devrim. Bunu gören iktidar saldırılarını sıklaştırıyor. Çünkü ön seçimden bile korkuyorlar. Sandıktan da korkuyorlar.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İftar Davetinin Ötesinde: Yargı Süreci ve İstanbul’a Yönelik Baskılar

Sahte diploma iddiaları nedeniyle savcılığa ifade veren İmamoğlu, sürecin siyasi olduğunu belirterek, “Bu diplomanın sahteliğini bana niye soruyorsunuz? Üniversiteye sorun. YÖK üzerinden uydurma raporla hedef alınıyorum.” dedi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı danışmanı Murat Ongun’un yönetiminde olduğu İBB iştirak şirketi Medya A.Ş’ye yönelik savcılık incelemesi hakkında da konuştu:

“Benim her arkadaşıma yönelik müdahaleler sürüyor. Yol arkadaşlarım bu risklerin farkında. Ama biz iktidara geleceğiz ve kimseye düşmanlık yapmayacağız. Hukuk çerçevesinde herkes hesap verecek.”

Ekrem İmamoğlu iftar davetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan çağrıda bulunurken, erken seçim ve hukuki süreçler konusundaki eleştirilerini de sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde iktidarın bu davete nasıl yanıt vereceği ve CHP’deki ön seçim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu.