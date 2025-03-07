Özgür Özel Avrupa’da Diplomasi Trafiği

Özgür Özel Avrupa temasları kapsamında, Avrupa Sosyalist Partisi’nin çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği Konseyi hazırlık toplantısına katılarak AB’nin önde gelen liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Antonio Costa, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de yer aldığı toplantıda, Özgür Özel Avrupa sürecine ilişkin CHP’nin net duruşunu ortaya koydu.

“Kopenhag Kriterlerini Hayata Geçireceğiz”

Özgür Özel Avrupa ile Türkiye’nin ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, partisinin AB üyeliği konusundaki hedeflerini şöyle ifade etti:

• “Biz, Avrupa’nın sosyal demokratları olarak, barışa ve demokrasiye liderlik etmeliyiz. Türkiye ile AB arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor.”

• “İktidara geldiğimizde ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçirerek AB üyeliğini elde etme stratejimiz var.”

• “Avrupa’nın Türkiye ile müzakereleri demokrasi ve özgürlükler hassasiyeti zemininde sürdürmesi gerekiyor.”

Özgür Özel Avrupa temaslarında, Türkiye’nin sadece ekonomik pazarlıklarla değil, demokrasi temelli bir yaklaşımla AB’ye yakınlaşması gerektiğini vurguladı.

“Türkiye’nin AB’ye Yakınlaşmasını Destekliyoruz”

Özel Avrupa sürecinde CHP’nin kritik bir aktör olduğuna dikkat çekerek, Avrupa’daki sosyal demokrat liderlere iş birliği çağrısında bulundu:

• “Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak, anketlerde birinci parti konumundayız. Son yerel seçimlerde ekonominin yüzde 80’inin döndüğü, nüfusun yüzde 65’inin yaşadığı belediyeleri kazandık.”

• “Bu süreçte AB ile ilişkileri güçlendirmek için üzerimize düşen her şeyi yapacağız.”

• “Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde Avrupa’nın desteği önemlidir. Türkiye’de demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceğiz.”

Özgür Özel Avrupa Liderleriyle Görüştü

Özgür Özel Avrupa ziyaretleri kapsamında, AB’nin önde gelen sosyal demokrat liderleriyle ikili temaslarda bulundu. Türkiye-AB ilişkileri, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konuların yanı sıra ekonomik iş birliği üzerine de görüşmeler gerçekleştirdi.

Avrupa temasları, CHP’nin Avrupa ile daha güçlü bağlar kurma hedefini ortaya koyarken, Türkiye’nin AB sürecinde yeni bir dönemin kapısını aralamayı amaçlıyor.