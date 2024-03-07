Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı

CHP’de ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ardından Ekrem İmamoğlu da mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve kendisinin mal varlığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece’de 2 dükkan, Beylikdüzü’nde 2 arsa, Çanakkale’de ev, Balıkesir’de arsa, Trabzon’da ofis ve dükkan, Çanakkale’de tarla, Balıkesir’de ev ve arsası olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu’nun ise Beylikdüzü’nde 1 arsa ve dükkan, Muğla’da mesken, Trabzon’da kargir ev ve arsa ile Trabzon’da tarlası bulunduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu’nun 2013 tarihinde alınan ‘Wolksvagen’ marka JİP’i, Ekrem İmamoğlu’nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu’nun banka hesapları

Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu’nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi.

Buna göre Ekrem İmamoğlu’nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL’si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu’nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu’nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş’ın mal varlığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti.

“Ekrem İmamoğlu Tek Başına da Seçimi Zorlayabilir”