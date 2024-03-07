Her 10 kadından biri polikistik over sendromu (PCOS) yaşamaktadır. Bu sağlık sorunuyla mücadele eden kadınlar kadar PCOS olmaktan endişe edenler belirtileri merak ediyor. Peki, PCOS belirtileri nelerdir?

PCOS nedir?

Polikistik over sendromu (PCOS), doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen bir hastalıktır. Yumurtalıkların üzerinde su dolu küçük keseler belirir. Etkilenen kadınlar düzensiz adet döngülerinden,aşırı tüylenme, ve vücut yapısında değişikliklerden şikayetçidir. Doğru tedavi ile PKOS sendromunun semptomları hafifletilebilir.

PCOS belirtileri neler?

Polikistik over sendromu veya kısaca PKOS sendromu yaşayan her hastada belirtiler farklılık gösterebilir: En yaygın belirtiler şöyle:

Adet döngüsüyle ilgili sorunlar

Aşırı tüylenme

Uyluklarda, karında, göğüste, sırtta, çenede ve yanaklarda kıllanma

Erkeklerdekine benzer saç dökülmesi (saç çizgisinin gerilemesi, kellik)

Cilt kuruluğu

Kısırlık

Aşırı kilo alma

Psikolojik sorunlar

PCOS teşhisi nasıl konulur?

Jinekolog tıbbi geçmişinizi soracak, cilt ve vücut kıllarını değerlendirerek fizik muayene yapacak ve ultrason kullanarak yumurtalıklarınızı inceleyecektir. Hormon durumunu belirlemek ve hipofiz bezi ve adrenal bez hastalıklarını dışlamak için kapsamlı kan testleri gereklidir: erkek hormonları, kadın (döngü) hormonları ve etkilenen kişilerde sıklıkla yükselen anti-Müllerian hormonu için . PKOS sendromu daha derin metabolik değişikliklerle ilişkili olduğundan kan lipit düzeyleri de belirlenir ve gerekirse glikoz tolerans testi (OGTT) yapılır. Etkilenen yaklaşık üç kişiden biri aynı zamanda Hashimoto tiroiditi olarak bilinen otoimmün tiroid hastalığından da muzdarip olduğundan, tiroid hormonlarının da incelenmesi önerilir. Bu hipotiroidizm, PKOS’un kendisi gibi, çocuk sahibi olma konusundaki yerine getirilmemiş arzunun nedeni olabilir.

PCOS sebepleri nelerdir?

PCOS sendromunun nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Doktorlar, bazı ailelerde birçok kadının sıklıkla etkilenmesi nedeniyle polikistik yumurtalıklara eğilimin kalıtsal olduğundan şüpheleniyorlar.

PCOS sendromlu hastaların yaklaşık yüzde 50 ila 70’i aşırı kiloludur. Bazı durumlarda fazla kilolu olmak, androjenlerin üretimini arttırır çünkü androjenler diğer şeylerin yanı sıra yağ dokusunda da oluşur. İnsülin direnci denilen durum da sıklıkla görülür. Bu , şekerin hücrelere emilimini sağlayan insülin hormonu reseptörlerinin artık tam olarak işlevsel olmadığı anlamına gelir .

Şeker intoleransı veya “diyabetik metabolik durum” gelişir. Bu durum hormonal dengeyi bozar ve erkeklik hormonlarının (androjenler) üretimini daha da artırır. PCOS’un tipik fiziksel değişiklikleri meydana gelir.

Bununla birlikte, şeker metabolizması bozukluğu olmayan normal kilolu ve PCOS sendromundan muzdarip kadınlar da vardır. Bu nedenle PCOS sendromunun yalnızca aşırı kilo nedeniyle geliştiği varsayımı yanlıştır. Ancak uzmanlar, günümüzün yüksek yağ ve şeker içeren beslenme ve az egzersiz içeren “yaşam tarzının” PCOS gelişimine katkıda bulunduğuna inanıyor.

Hipokrat

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PCOS’un sonuçları nelerdir?

PCOS öncelikle androjenlerin aşırı üretimine yol açar. Her kadının vücudu az miktarda erkeklik hormonu üretse de, fazlalığı bazen tüm hormonal dengeyi bozabiliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için hormonal dengenin bozulmasının ciddi bir sonucu, doğurganlığın azalması ve hatta kısırlığa bile yol açabilmesidir.

Doğurganlık çağındaki sağlıklı bir kadının yumurtalıklarında, her döngüde folikül adı verilen birkaç yumurta kesesi gelişir. Bu sıvı dolu keselerin her birinde birer yumurta hücresi olgunlaşır. Yumurtlama sırasında foliküllerden biri yırtılır ve yumurtayı serbest bırakır.

PCOS’ta bu süreç bozulur.Foliküller yeterince olgunlaşmaz ve yumurtlama gerçekleşmez. Bunun yerine foliküller yumurtalıklarda birikir. Ayrıca normalden daha fazla folikül bulunabilir. Ayrıca düzensiz döngü doğurganlığın azalmasına da katkıda bulunur.

Günümüzde polikistik over sendromuna rağmen genellikle hamile kalmak mümkündür. Ancak PCOS’lu hamilelik daha risklidir. Düşükler, gebelik diyabeti ve çoğul gebelikler artıyor. Bu nedenle polikistik over sendromlu hamile kadınların, komplikasyonların hızlı bir şekilde tespit edilebilmesi için düzenli tıbbi muayenelerden geçmesi gerekir.

PCOS sendromundan etkilenen kadınların çoğu sadece fiziksel olarak acı çekmez. Artan vücut tüyleri, adet görmeme ve kısırlık nedeniyle vücutlarından giderek daha fazla rahatsız olurlar, sosyal olarak içine kapanabilirler ve depresyona girebilirler. Bu nedenle etkilenenlerin bir terapistten veya kendi kendine yardım grubundan psikolojik yardım alması son derece önemlidir.

PCOS sendromunun ayrıca kardiyovasküler hastalık, gebelik diyabeti ve tip II diyabet riskini arttırdığından şüphelenilmektedir. İlaç tedavisi ve diyet değişikliği yoluyla risk azaltılabilir. PKOS’lu kadınların, uyku sırasında kısa süreliğine solunumun tekrar tekrar durduğu uyku apnesi sendromundan da muzdarip olma olasılıkları daha yüksektir. Rahim kanseri riski de artar .

PKOS nasıl tedavi edilir?

PCOS sendromunun tedavisi olmasa da semptomlar ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hafifletilebilir. Doktor PCOS sendromunun tedavisini semptomların şiddetine ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize göre belirler.

Diyet ve yaşam tarzı

PCOS’u tedavi ederken yaşam tarzınızı ve özellikle de diyetinizi değiştirmek özellikle önemlidir. Bu özellikle aşırı kilolu, şeker hastalığı veya insülin direnci olan kadınlar için geçerlidir . Aşırı kiloluysanız, bazen sadece yüzde beş ila on kilo kaybı belirtilerinizde önemli bir iyileşmeye yol açabilir.

Yeterli fiziksel egzersiz aynı zamanda hormon dengesini ve şeker metabolizmasını da stabilize eder. Uzmanlar, 18 yaş ve üstü kadınlar için haftada en az 2,5 saat orta ila yoğun fiziksel aktivite, gençler için ise günde en az 60 dakika fiziksel aktivite önermektedir.

PCOS sendromu ve çocuk sahibi olma isteği

Sağlıklı bir yaşam tarzı da PKOS’lu ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için bir önceliktir. Ancak yumurtalıkları uyaran ve dolayısıyla yumurtlamayı teşvik eden ilaç veya hormonları da almanız gerekir.

Yaklaşık dokuz ila on iki ay sonra doktor tedavinin başarısını kontrol eder. Bu önemlidir çünkü bazı durumlarda yumurtalıklar tedavi nedeniyle aşırı uyarılır. Bu daha sonra mide ve göğüste su tutulmasına yol açar. Ayrıca böyle bir durumda çoğul gebelikler daha sık ortaya çıkar.

Çocuk sahibi olmak istemeyenlerde hangi tedavi uygulanır?

Çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlar için yumurtlama inhibitörleri (doğum kontrol hapları) yardımıyla döngüyü stabilize etmek mümkündür. Yumurtlama inhibitörleri yumurtlamayı önler ve erkeklik hormonlarının üretimini azaltır.

Üreme çağındaki kadınların yüzde 8 ile 13’ünde görülen Polikistik Over Sendromu’nun tedavi edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Polikistik Over Sendromu tedavisi var mı?